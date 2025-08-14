+
छैटौं ब्रिटिस कप २०२५ टुर्नामेन्टको उपाधि चेल्सी इन्टरनेशनल एकेडेमी र इनसाइट भिजनलाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते २१:५१

काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेजको आयोजनामा ‘छैटौं ब्रिटिस कप २०२५’ इन्टर कलेज फुटसल टोर्नामेन्ट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

यही अगस्ट २५ देखि २९ सम्म काठमाडौं बालुवाटारस्थित धुकु स्पोर्ट्स हबमा आयोजना गरेको छैटौं ब्रिटिश कप २०२५ अन्तर–कलेज फुटसल प्रतियोगितामा हाई स्कुलतर्फ चेल्सी इन्टरनेशनल एकेडेमी र ब्याचलरतर्फ इनसाइट भिजनले उपाधि हात पारेका छन् ।

यस वर्षको प्रतियोगितामा हाई स्कूलतर्फ १७ र ब्याचलरतर्फ २० वटा कलेजहरूको सहभागिता थियो । हाई स्कुलको फाइनल खेलमा चेल्सी इन्टरनेशनल एकेडेमीले डीएभी कलेजलाई हराउँदै च्याम्पियन बनेर १ लाख रुपैयाँ जित्यो भने डीएभीले उपविजेताको रूपमा ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्‍यो।

यस विधामा चेल्सी एकेडेमीका विमर्श बम ठकुरी उत्कृष्ट खेलाडी, यशराज साह उत्कृष्ट गोलकिपर घोषित भए । एभीएमका रिजन महर्जन ११ गोलसहित सर्वाधिक गोलकर्ता बने भने रोम्बस सेकेन्डरी स्कुलले फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त गर्‍यो । यी व्यक्तिगत विधाका विजेताले ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

त्यस्तै, ब्याचलरतर्फ इनसाइट भिजनले न्याथमलाई पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेर १ लाख रुपैयाँ जित्यो भने उपविजेता बनेको न्याथमले ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्‍यो ।

यस स्तरमा इनसाइट भिजनका रविन चौलागाईं उत्कृष्ट खेलाडी र सुजन बराम उत्कृष्ट गोलकिपर चुनिए । न्याथमका विविध विष्ट सर्वाधिक गोलकर्ता बने भने लिटिल एन्जल्स कलेजलाई फेयर प्ले अवार्ड प्रदान गरियो । यी विजेताहरूलाई व्यक्तिगत विधामा १०–१० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।

द ब्रिटिश कलेजका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन कँडेलले प्रतियोगितालाई सफल बनाउन योगदान गर्ने विद्यार्थी, स्वयंसेवक र सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै यस प्रतियोगिताले कलेजको भावना प्रतिबिम्बित गरेको बताए ।

उनले अर्को वर्ष सातौं ब्रिटिश कप २०२६ मा काठमाडौं बाहिरका कलेजलाई समेत सहभागी गराउने योजना रहेको जानकारी दिए ।

