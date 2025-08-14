News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौं आएका छन्।
- उनलाई विमानस्थल गेटबाटै समर्थकहरूको र्यालीसहित स्वागत गरिएको थियो।
- मेयर साम्पाङले काठमाडौंमा आफ्ना समर्थकलाई भेट्न चाहेको उनको सचिवालयले बताएको छ।
१६ भदौ, काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ काठमाडौं आएका छन् । सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौं आएका साम्पाङलाई स्वागत गर्न समर्थकको भीड लागेको थियो ।
उनलाई समर्थकहरूले विमानस्थल गेटबाटै र्यालीसहित स्वागत गरे । यसअघि पनि उनी काठमाडौं आउँदा समर्थकहरू उनका वरपर बाक्लो संख्यामा उपस्थित हुन्थे ।
कहिले धरानमा पानी चाहियो भनेर गाग्रो बोकेर माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न उनी काठमाडौं आइपुग्छन् त कहिले एक्लै उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रायजसो: उनका गतिविधिहरूमा काठमाडौंमा उल्लेख्य संख्यामा उपस्थित हुने गर्छन् । मेयर साम्पाङले आफ्ना समर्थकलाई भेट्न चाहेको उनको सचिवालयले बताएको छ ।
तस्वीरहरू : न्युज एजेन्सी नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4