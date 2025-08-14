News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्षमा दिवान चन्द ३३ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका छन्।
- संघको ३०औं वार्षिक साधारणसभा एवं १२औं अधिवेशन पोखरामा सम्पन्न भएको थियो।
१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्षमा दिवान चन्द निर्वाचित भएका छन् ।
आइतबार पोखरामा भएको संघको ३०औं वार्षिक साधारणसभा एवं १२औं अधिवेशनमा हिमालयन पेट्रो केमिकल्स प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका चन्दले ३३ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा चयन भएका हुन् ।
संघको अध्यक्षबाहेकका पदमा भने सर्वसम्मत पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य चयन भएका छन् ।
अध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा निर्वाचित दिवान चन्दका निकटतम प्रतिस्पर्धी उग्रचण्डी ग्यासका सञ्चालक कृष्णभक्त श्रेष्ठले १७ मतमात्र प्राप्त गरेका थिए ।
संघमा कुल ५७ उद्योग सदस्य रहेकोमा मतदानमा भने ५० मतदाताले मात्र सहभागिता जनाएका थिए ।
संघको १४ सदस्यीय कार्य समितिमा शिवप्रसाद घिमिरे (निवर्तमान अध्यक्ष), वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बाबा ग्यास प्रालिका सुरेन्द्रराज पौडेल, उपाध्यक्षमा गृहलक्ष्मी ग्यास प्रालिका धर्मराज बर्तौला, कावसनस इन्डट्रिजका आषिश अग्रवाल (जाजोदिया) निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी महासचिवमा चण्डेश्वरी ग्यास कम्पनी प्रालिका अमित अग्रवाल, कोषाध्यक्षमा श्रीराम ग्यास उद्योग प्रालिका आयुष नेपाल, सचिवमा प्रिमा ग्यास उद्योग प्रालिका सुदिप घिमिरे, सदस्यमा भेरी ग्यास उद्योग प्रालिका सुनिल सिन्हा, सहारा ग्यास उद्योग प्रालिका लोकहर्ष शाक्य, लुम्बिनी ग्यास उद्योग प्रालिका बिमल कालाखेती, सिताश्री ग्यास उद्योग प्रालिका राजेन्द्रप्रसाद दंगाल, नोवेल ग्यास उद्योग प्रालिका विमला सुवेदी ढुंगाना र पञ्चमहालक्ष्मी इन्डष्ट्रिजका मनिषकुमार जोशी निर्वाचित भएका छन् ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पदभार हस्तान्तरण र पदस्थापना लगायतका कार्यक्रम काठमाडौंमा हुने संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4