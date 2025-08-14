+
संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते १७:२२

  • संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा मंगलबार विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले पेस गरेकी छन्।
  • प्रतिवेदन अनुसार निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।

१७ भदौ, काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति दाहालले निजामती कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म अनय नियुक्ति लिन नपाउने सम्बन्धी कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखिएको बताइन्।

उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन पाउने छैनन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित