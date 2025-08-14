संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा मंगलबार विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले पेस गरेकी छन्।
- प्रतिवेदन अनुसार निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
१७ भदौ, काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन्।
प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति दाहालले निजामती कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म अनय नियुक्ति लिन नपाउने सम्बन्धी कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखिएको बताइन्।
उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन पाउने छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4