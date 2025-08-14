अम्बाको भाउ घट्यो, किलोको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार बिहीबार अम्बाको भाउ प्रतिकिलो औसत १ सय ३४ रुपैयाँमा घटेको छ।
- बुधबार अम्बाको भाउ प्रतिकिलो औसत १ सय ५० रुपैयाँ थियो, जुन बिहीबार १६ रुपैयाँले घटेको हो।
- साउन तेस्रो साता अम्बाको भाउ प्रतिकिलो औसत २ सय ३३ रुपैयाँ कायम थियो।
१९ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा अम्बाको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले बिहीबार अम्बाको भाउ घटेको देखाएको हो ।
आज बिहीबार कालीमाटी बजारमा अम्बा थोकमा प्रतिकिलो न्यूनतम १ सय २० देखि अधिकतम १ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । औसत मूल्य भने १ सय ३४ रुपैयाँ कायम छ ।
बुधबार भने अम्बा प्रतिकिलो न्यूनतम १ सय २० देखि अधिकतम १ सय ८० रुपैयाँ र औसत १ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
हिजो बुधबारको तुलनामा आज बिहीबार अम्बा प्रतिकिलो औसतमा १६ रुपैयाँ घटेको हो ।
साउन तेस्रो साता भने अम्बा प्रतिकिलो न्यूनतम २ सय २० देखि अधिकतम २ सय ५० र औसत २ सय ३३ रुपैयाँ कायम थियो ।
प्रतिक्रिया 4