+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

श्रम मन्त्रालयको डिजिटाइजेशन : मान्छे होइन, प्रणाली दौडिने

मन्त्रालयले विकेन्द्रित अनलाइन सेवा प्रणाली एउटै प्ल्याटफर्ममा ल्याउँदै ‘मान्छे दौडिने नभई, प्रणाली दौडिने’ अवधारणामा आधारित सेवा प्रवाह सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

0Comments
Shares
कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८२ भदौ १९ गते १५:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम बजारसँग सम्बन्धित सबै सेवा डिजिटल प्रविधिबाट एकीकृत गर्ने १० वर्षे ब्लुप्रिन्ट तयार पारेको छ।
  • श्रम संसार पोर्टलमार्फत रोजगारी खोज्ने र उपलब्ध गराउने दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष मिलान हुने सुविधा सुरु गरिएको छ र सबै विज्ञापन अनिवार्य डिजिटलमा प्रकाशित हुनेछन्।
  • सूचना प्रविधि विज्ञ विजय सेनिहाङ लिम्बुले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको लागि स्पष्ट साइबर सुरक्षा मापदण्ड नभएको र यसले प्रणालीहरू कमजोर बनाएको बताए।

१९ भदौ,  काठमाडौं । नेपालमा श्रम बजारसँग जोडिएका सेवा प्रवाह अझै पनि झन्झटिलो र कागजी प्रक्रियामा निर्भर छन् । नागरिकले श्रम स्वीकृति लिन, रोजगार जानकारी खोज्न वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न थुप्रै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था  छ ।

तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यसलाई डिजिटल प्रविधिबाट एकीकृत गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले विकेन्द्रित अनलाइन सेवा प्रणाली एउटै प्ल्याटफर्ममा ल्याउँदै ‘मान्छे दौडिने नभई, प्रणाली दौडिने’ अवधारणामा आधारित सेवा प्रवाह सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करका अनुसार, समग्र श्रम चक्र डिजिटलाइजेसन गर्ने १० वर्षे ब्लुप्रिन्ट तयार भइरहेको छ ।  ब्लुप्रिन्टले रोजगारी सिर्जना, श्रमिक व्यवस्थापनदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउन मार्गचित्र दिने छ ।

‘हामीले डिजिटलक्रेसी अवधारणा अघि सारेका छौं । अब श्रम बजारसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि प्रविधिमा आधारित हुनेछ,’ सचिव पुष्कर अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो ब्लुप्रिन्टले ब्युरोक्रेसीलाई डिजिटलक्रेसीतर्फ डोहोर्‍याउने छ ।’

उनका अनुसार स्वीस कन्ट्याक्ट र रेमी परियोजनाको सहकार्यमा श्रम संसार र श्रम बजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) जस्ता प्रविधिमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाइएका छन् । यी प्रणालीले श्रमिक, रोजगारदाता र नीति–निर्माताबीच एकीकृत सूचना पहुँच दिनेछन् ।

अब मान्छे होइन, प्रणाली दौडिन्छ : मन्त्री भण्डारी

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लामो समयदेखि योजनामा मात्र सीमित डिजिटलाइजेसन अभियान अब मूर्तरूप लिँदै गरेकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । उनले नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र छिटो सेवा दिने उद्देश्यमा मन्त्रालयले ठोस कदम चालिरहेको बताए ।

‘नवौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि श्रम बजारलाई प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सोच ल्याइएको थियो । अहिले त्यो साकार हुँदैछ । अब मान्छे होइन, प्रणाली दौडिन्छ भन्ने नयाँ संस्कृतिको सुरुवात भएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी ।

उनले सीमित स्रोत र साधनबीच मन्त्रालयले श्रम संसार पोर्टललाई ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।

‘अब नागरिक एपमार्फत एउटै क्यूआर स्क्यान गरेर श्रम मन्त्रालयका सबै सेवा लिन सकिन्छ । यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने छ,’ मन्त्री भण्डारीको दाबी छ ।

‘श्रम संसार’ रोजगारी बजारको नयाँ प्ल्याटफर्म

मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयभित्र २२ भन्दा बढी छुट्टाछुट्टै अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा थिए । तर, ती एकअर्कासँग अन्तर्क्रियामा नआएका कारण सूचना बिखण्डित र अपूर्ण हुने गरेको थियो ।

‘अब श्रम संसार पोर्टल मार्फत सबैलाई एउटै प्ल्याटफर्ममा ल्याइएको छ । रोजगारी खोज्ने र उपलब्ध गराउने दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष मिलान हुने सुविधा तयार भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यस पोर्टलमा रोजगारी विज्ञापन अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने छ । पहिले पत्रिकामा मात्रै प्रकाशित हुने विज्ञापन अब डिजिटल प्रणालीमा देखिने भएकाले पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा छ ।

त्यस्तै इच्छुकले आफ्नो योग्यता, अनुभव र रोजाइको रोजगारीबारे विवरण राख्न पाउने र त्यस विवरण रोजगारी मागसँग प्रत्यक्ष मिलान हुने प्रणाली बनाइएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी वर्षहरूमा श्रम बजारको माग–आपूर्ति विश्लेषण गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘भविष्यमा कुन क्षेत्रमा रोजगारीको माग बढ्छ, कुन क्षेत्रमा श्रमिक बढी खप्छ भन्ने कुरा एआई–आधारित भविष्यसूचक विश्लेषणबाट निकाल्न सकिन्छ । यसले नीति बनाउन सजिलो हुनेछ,’ प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

एकीकृत सेवा, सहज पहुँच

हाल मन्त्रालयसँग श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगार अनुमति, सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम सम्बन्ध,  श्रम स्वीकृति लगायत छुट्टाछुट्टै प्रणाली छन् । ब्लुप्रिन्ट मार्फत यी सबैलाई एउटै सर्भर र फरक डोमेन प्रणाली मार्फत एकीकृत गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । यसले नागरिकलाई एउटै पोर्टल मार्फत सम्पूर्ण सेवा लिन सक्ने वातावरण हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रारम्भिक चरणमा श्रम संसार पोर्टल, नागरिक एप इन्टिग्रेसन, रोजगारी मिलान प्रणाली र विज्ञापन अनिवार्य प्रकाशन जस्ता काम कार्यान्वयन भइसकेको उनले बताए ।

अब सर्भर क्षमता विस्तार, प्रणालीको अन्तरप्रचालनीयता र एआई आधारित विश्लेषण प्रणाली थप्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नागरिकले अब रोजगारी खोज्दा, वैदेशिक रोजगार अनुमति लिन वा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन मन्त्रालय धाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनलाइन पोर्टल र मोबाइल एपमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए । यसले समय, खर्च र ऊर्जा बचत गर्नुका साथै पारदर्शी श्रम बजारको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल प्रणाली सुरक्षाबारे विज्ञको चिन्ता

नेपालमा डिजिटल प्रणालीका लागि कुनै स्पष्ट र अनिवार्य साइबर सुरक्षा मापदण्ड नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ तथा भैरव टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजय सेनिहाङ लिम्बुले सरकारले आफ्ना सेवा वेबसाइट र अनलाइन मार्फत गरिरहँदा यी प्रणालीको सुरक्षा लेखा परीक्षण गर्नुुपर्ने वा सुरक्षित राख्नुपर्ने भन्ने कुनै बाध्यकारी नियम नभएको बताए ।

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमा सुरक्षाको आवश्यकता उल्लेख भए पनि त्यसले विस्तृत सुरक्षा मापदण्ड परिभाषित नगरेको उनको भनाइ छ ।

साइबर सुरक्षामा नेटवर्क, सर्भर, अपरेटिङ सिस्टम र एप्लिकेसन तहको सुरक्षा समावेश भए पनि यी सबैका लागि कस्ता मापदण्ड अपनाउने भन्ने निश्चित नभएको उनले बताए ।

यसलाई घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ भने जस्तै डिजिटल पूर्वाधारमा पनि मापदण्डको आवश्यकतासँग तुलना गरिने छ ।

मापदण्ड अभावले प्रणाली सुरक्षित छ वा छैन भनी यकिन गर्न गाह्रो हुने र विकासकर्ताहरूले आफ्नै हिसाबले प्रणाली बनाउँदा समस्या आए त्यसले विकराल रूप लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

उदाहरणका रूपमा वैदेशिक रोजगार विभागको ‘फेमिस’ प्रणाली र श्रम विभागको ‘लेमिस’ मा सर्भर बन्द हुनेजस्ता समस्या आउने गरेको र त्यसले म्यानुअल्ली काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

यसबाहेक उचित ब्यान्डविथ, भौतिक सुरक्षा र छिटो रिकभरी हुने ब्याकअप तथा प्रकोप रिकभरी (डिजास्टर रिकभरी) प्रक्रियाको कमीले प्रणालीहरू कमजोर बनेको बताए । यस्ता प्रणालीका सुरक्षाबारे जनतालाई जानकारी नदिइने भएकाले जवाफदेहिता अभाव रहेको उनले बताए ।

डिजिटलाइजेसन श्रम मन्त्रालय
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित