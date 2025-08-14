+
नवनियुक्त आईजीपी खापुङका २ महिना : दैनिक पुलिसिङ र चाडवाड सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी

दुई महिनाको अवधिमा ठूला कार्ययोजना बनाएर काम गरिहाल्ने अवस्था छैन । दैनिक पुलिसिङलाई उत्कृष्ट ढंगले विवादरहित चलाउनु नै उपलब्धिपूर्ण मानिन्छ । यो दुई महिनामा प्रहरी संगठनमा सकारात्मक प्रभाव छाड्न सके उदाहरणीय बन्ने अवसर पनि नवनियुक्त आईजीपीलाई छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते १७:५६

१९ भदौ, काठमाडौं । अहिलेकै विद्यमान प्रहरी ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले जम्माजम्मी २ महिना ९ दिन कमाण्ड सम्हाल्ने छन् ।

१९ भदौ २०५२ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को रुपमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका खापुङ आउँदो २६ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । प्रहरी नियमावली २०७१ मा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । जसकारण उनको यो कार्यकाल नेपाल प्रहरीको इतिहासमै दोस्रो छोटा कार्यकाल हुनेछ ।

छलफलमै क्रममा रहेको संघीय प्रहरी विद्येयक पास नभएको अवस्थामा भने उनी २ महिने कार्यकाल बिताएर घर फर्कने छन् । सायद यही कुरालाई संकेत गर्दै बिहीबार दर्ज्यानी चिन्ह लगाएपछि खापुङले भने– म जति समय रहे पनि सकेको राम्रो काम गुर्छ ।

जसकारण यो दुई महिनाको अवधिमा जति सकिन्छ, एउटा राम्रो छाप छाडेर छाने मुडमा छन् । त्यसैले उनले भनेका छन्– म प्रण गर्छु सकेको राम्रो गर्छु । तर नराम्रो गर्ने छैन ।

यो दुई महिनाको छोटा अवधिमा खापुङले कुनै कार्ययोजना बनाएर काम गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । दैनिक पुलिसिङलाई उत्कृष्ट ढंगले दुई महिना विवादरहित तरिकाले चलाउनु नै उपलब्धिपूर्ण मानिन्छ ।

यदि यो दुई महिनामा प्रहरी संगठनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव छाड्न सकेको अवस्थामा भने उनी सधैंका लागि उदाहरणीय बन्ने अवसर पनि हुनेछ । इमान्दारिता र इच्छाशक्ति भएमा राम्रो काम गर्न लामो समय चाहिँदैन भन्ने उदाहरण बन्ने अवसर खापुङमा छ ।

आईजीपी भएको केही दिन अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनमा उनको समय बित्नेछ । त्यसपछिको समय भने चाडबाड केन्द्रीत सुरक्षा हुनेछ । जसकारण नवनियुक्त आईजीपी खापुङको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै चाडबाडलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दशैं, तिहार, छठलगायतका चाडबाडमा हरेक वर्ष प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यो समयमा विशेषगरी चोरी, लुटपाट, झै–झगडा, जुवातास र आर्थिक अपराधको बढोत्तरी हुनेगर्छ । यसैमा केन्द्रीत अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित चाडवाड बनाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी खापुङको देखिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा छठ सकिएको एक सातापछि खापुङ अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अहिलेसम्म इमान्दार प्रहरीको छवी बनाएका खापुङले बाँकी समय पनि त्यसैगरी बिताउने बताएका छन् ।

‘म निर्भिकताका साथ भन्न सक्छु, अब बाँकी अवधि मेरा लागि भन्दा पनि जन्म भूमि, संगठन र यसमा आबद्ध सकल दर्जाका हितका खातिर समर्पित हुनेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।

व्यक्तिभन्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षक पद संस्था रहेकाले संस्थालाई सफल बनाउनुपर्ने दायित्व आफ्नो रहेको उनले बताएका छन् । ‘व्यक्तिगत रुपमा म सफल हुनेभन्दा पनि संस्था सफल हुन अपिरिहार्य हुन्छ । यसले राष्ट्र, संगठन र समग्र प्रहरीका लागि हित गर्नेछ । त्यसैले म व्यक्ति नभई जिम्मेवार संस्थाका रुपमा नेपाल प्रहरीको श्रीवृद्धि गर्ने, नागरिकको सेवामैत्री प्रहरी सेवालाई संस्थागत गर्न समर्पित रही इमान्दार योगदान गर्नेछु,’ उनले भने ।

उनले यो बीचमा प्रहरीकै आन्तरिक सुद्धिकरणमा जोड दिने विषय पनि खुलाएका छन् । गैरव्यवसायिक प्रहरीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार कारबाही गरिने उनले बताएका छन् ।

उनी दुई महिना सेवा अवधिमा रहेका बेला हुने सरुवा बढुवा विवादरहित बनाउनु उनको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । योग्यतामा आधारित पद्धति र निष्पक्ष प्रक्रियामा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासको लागि आवश्यक थप मापदण्डहरू निर्माणमा लगिने पनि दाबी छ । यो भने बाँकी उनको कामले देखाउने छ ।

यो बीचमा हुने अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानका साथै शान्ति सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापमा उनी कत्तिको सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यो भने नतिजाले देखाउन बाँकी नै छ ।

चन्द्रकुवेर खापुङ
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

