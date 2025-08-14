नवनियुक्त आईजीपी खापुङका २ महिना : दैनिक पुलिसिङ र चाडवाड सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी

१९ भदौ, काठमाडौं । अहिलेकै विद्यमान प्रहरी ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले जम्माजम्मी २ महिना ९ दिन कमाण्ड सम्हाल्ने छन् ।
१९ भदौ २०५२ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को रुपमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका खापुङ आउँदो २६ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । प्रहरी नियमावली २०७१ मा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । जसकारण उनको यो कार्यकाल नेपाल प्रहरीको इतिहासमै दोस्रो छोटा कार्यकाल हुनेछ ।
छलफलमै क्रममा रहेको संघीय प्रहरी विद्येयक पास नभएको अवस्थामा भने उनी २ महिने कार्यकाल बिताएर घर फर्कने छन् । सायद यही कुरालाई संकेत गर्दै बिहीबार दर्ज्यानी चिन्ह लगाएपछि खापुङले भने– म जति समय रहे पनि सकेको राम्रो काम गुर्छ ।
जसकारण यो दुई महिनाको अवधिमा जति सकिन्छ, एउटा राम्रो छाप छाडेर छाने मुडमा छन् । त्यसैले उनले भनेका छन्– म प्रण गर्छु सकेको राम्रो गर्छु । तर नराम्रो गर्ने छैन ।
यो दुई महिनाको छोटा अवधिमा खापुङले कुनै कार्ययोजना बनाएर काम गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । दैनिक पुलिसिङलाई उत्कृष्ट ढंगले दुई महिना विवादरहित तरिकाले चलाउनु नै उपलब्धिपूर्ण मानिन्छ ।
यदि यो दुई महिनामा प्रहरी संगठनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव छाड्न सकेको अवस्थामा भने उनी सधैंका लागि उदाहरणीय बन्ने अवसर पनि हुनेछ । इमान्दारिता र इच्छाशक्ति भएमा राम्रो काम गर्न लामो समय चाहिँदैन भन्ने उदाहरण बन्ने अवसर खापुङमा छ ।
आईजीपी भएको केही दिन अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनमा उनको समय बित्नेछ । त्यसपछिको समय भने चाडबाड केन्द्रीत सुरक्षा हुनेछ । जसकारण नवनियुक्त आईजीपी खापुङको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै चाडबाडलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
दशैं, तिहार, छठलगायतका चाडबाडमा हरेक वर्ष प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यो समयमा विशेषगरी चोरी, लुटपाट, झै–झगडा, जुवातास र आर्थिक अपराधको बढोत्तरी हुनेगर्छ । यसैमा केन्द्रीत अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित चाडवाड बनाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी खापुङको देखिन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा छठ सकिएको एक सातापछि खापुङ अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अहिलेसम्म इमान्दार प्रहरीको छवी बनाएका खापुङले बाँकी समय पनि त्यसैगरी बिताउने बताएका छन् ।
‘म निर्भिकताका साथ भन्न सक्छु, अब बाँकी अवधि मेरा लागि भन्दा पनि जन्म भूमि, संगठन र यसमा आबद्ध सकल दर्जाका हितका खातिर समर्पित हुनेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।
व्यक्तिभन्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षक पद संस्था रहेकाले संस्थालाई सफल बनाउनुपर्ने दायित्व आफ्नो रहेको उनले बताएका छन् । ‘व्यक्तिगत रुपमा म सफल हुनेभन्दा पनि संस्था सफल हुन अपिरिहार्य हुन्छ । यसले राष्ट्र, संगठन र समग्र प्रहरीका लागि हित गर्नेछ । त्यसैले म व्यक्ति नभई जिम्मेवार संस्थाका रुपमा नेपाल प्रहरीको श्रीवृद्धि गर्ने, नागरिकको सेवामैत्री प्रहरी सेवालाई संस्थागत गर्न समर्पित रही इमान्दार योगदान गर्नेछु,’ उनले भने ।
उनले यो बीचमा प्रहरीकै आन्तरिक सुद्धिकरणमा जोड दिने विषय पनि खुलाएका छन् । गैरव्यवसायिक प्रहरीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार कारबाही गरिने उनले बताएका छन् ।
उनी दुई महिना सेवा अवधिमा रहेका बेला हुने सरुवा बढुवा विवादरहित बनाउनु उनको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । योग्यतामा आधारित पद्धति र निष्पक्ष प्रक्रियामा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासको लागि आवश्यक थप मापदण्डहरू निर्माणमा लगिने पनि दाबी छ । यो भने बाँकी उनको कामले देखाउने छ ।
यो बीचमा हुने अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानका साथै शान्ति सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापमा उनी कत्तिको सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यो भने नतिजाले देखाउन बाँकी नै छ ।
