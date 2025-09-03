सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिगमनकारी कदम : डा. भट्टराई

१९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई प्रतिगमनकारी कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
साथै सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई कुन्ठित गर्ने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘सामाजिक संजाल प्लाटफर्महरूलाई आवेगात्मक ढंगले मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्वारा बन्द गरिनु सरकारको अलोकतान्त्रिक, अदूरदर्शी र प्रतिगमनकारी कदम हो ।’
सरकारले आँखामा पट्टि बाँधेर मुर्खतापूर्ण निर्णय गरेको भन्दै डा. भट्टराईले निन्दा गरेका छन् ।
