+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’ टुरका लागि लन्डन आइपुगे दुर्गेश थापा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १३:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक दुर्गेश थापाको गीत 'दुश्मन हेरेको हेर्‍यै'ले ८ महिनामा १२४ मिलियन भ्यूज नाघेको छ।
  • दुर्गेश थापा बेलायतमा 'दुश्मन हेरेको हेर्‍यै यूके टुर'का लागि सेप्टेम्बर ६ देखि १६ सम्म विभिन्न शहरमा प्रस्तुति दिनेछन्।
  • सेप्टेम्बर १२ मा लन्डन किंग्स क्रसको स्कालामा हुने शोमा सिसन बानियाँ र नवाज अन्सारीले पनि प्रस्तुति दिनेछन्।

लन्डन । गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाको गीत ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’ ले १० करोड भ्युज पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बधाई दिँदै लेखेका थिए, ‘आजको नयाँ पिँढीले बेग्लै स्वादका गीत संगीतमा रुचि देखाउन थालेको ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’ गीतको भ्यूअर्सबाट थाहा हुन्छ । सय मिलियन भ्यूज पुगेको उपलक्ष्यमा गीतका सर्जक दुर्गेश थापालाई बधाई ।’

अहिले त ८ महिनामा यस गीतको भ्यूज १२४ मिलियन नाघिसकेको छ । थापाकै शब्द, संगीत रहेको यस गीतमा आनन्द कार्की, एलिना चौहान र समीक्षा अधिकारीको समेत स्वर छ । गीतको भिडियोमा प्रियंका कार्की र कविता नेपालीले उनलाई साथ दिएका छन् ।

दुर्गेशको अर्को चर्चित नयाँ गीत ‘जाने भए जाम माया…’ पनि हिट छ । उक्त गीत रिलिजको महिना दिनमै १७ मिलियन भ्यूज भइसकेको छ । ‘दुर्गेश नाम होइन, ब्राण्ड हो’ बताउने यी गायक ग्लोबल ट्रेन्डिङमा समेत पर्न सफल भए । यी गायकलाई अहिले देश विदेशमा कन्सर्ट गर्न भ्याइ नभ्याइ छ ।

विदेशमा आयरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, कुवेत आदि देशमा पर्फम गरिसकेका यिनै चर्चित गायकलाई अब बेलायतवासी दर्शकले सुन्न र हेर्न पाउने भएका छन् ।

‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै टुर’को लागि उनी बिहीबार राती लन्डन आइपुगेका छन् । बेलायतस्थित लाइम एण्ड लेमन इन्टरटेनमेन्टको संयोजनमा यहाँका आधा दर्जन ठाउँमा तय ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै यूके टुर’का लागि उनी लन्डन उत्रिएका हुन् ।

पहिलोपटक बेलायत आएका दुर्गेशले लण्डनको हिथ्रो विमानस्थलमा न्यानो स्वागत पाए । लाइम एण्ड लेमन इन्टरटेनमेन्टका निर्देशक सागर पौडेलसँगै विभिन्न ठाउँमा हुने शोका आयोजकले दुर्गेशलाई बेलायतमा स्वागत गरे ।

लन्डन उत्रिएलगत्तै उनले बेलायतवासी नेपालीसँग भेट्न र प्रस्तुति गर्न पहिलोपटक आउँदा आफू निकै उत्साहित रहेको बताए । आफ्ना शोको निम्तो दिँदै उनले बेलायतका दर्शकलाई पूर्ण मनोरन्जन दिलाउने गरी प्रस्तुति दिन तम्तयार रहेको उनले बताए ।

सेप्टेम्बर ६ तारिख शनिबारदेखि सेप्टेम्बर १६ तारिख सोमबारभित्र बेलायतका विभिन्न आधा दर्जन स्थानमा दुर्गेशका शो तय छन् ।

पहिलो शो प्रेस्टनमा सेप्टेम्बर ६ तारिख हुँदैछ । त्यसपछि सेप्टेम्बर ८ तारिखमा बर्मिङहम, १२ तारिखमा स्काला लन्डन किंग्स क्रस, १३ तारिखमा एम्पायर अल्डरसट, १५ तारिखमा स्कटल्यान्ड र १६ तारिखमा लेस्टरमा शो हुनेछन् ।

सेप्टेम्बर १२ तारिखमा लन्डन किंग्स क्रसको स्कालामा हुने शोमा विशेष आकर्षणका रुपमा चर्चित मिडिया पर्सनालिटी सिसन बानियाँ र लोकप्रिय र्‍यापर नवाज अन्सारीले पनि प्रस्तुति दिँदैछन् ।

दुर्गेश थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दुर्गेश-सिसनको गीत ‘जाने भए जाम माया’ लाई १८ दिनमा करोड भ्यूज

दुर्गेश-सिसनको गीत ‘जाने भए जाम माया’ लाई १८ दिनमा करोड भ्यूज
गुराँस नानीलाई दुर्गेशको मोबाइल उपहार

गुराँस नानीलाई दुर्गेशको मोबाइल उपहार
दुर्गेशको नयाँ गीत ३ दिनमै युट्युब म्युजिकको ‘ग्लोबल ट्रेन्डिङ’मा

दुर्गेशको नयाँ गीत ३ दिनमै युट्युब म्युजिकको ‘ग्लोबल ट्रेन्डिङ’मा
दुर्गेशको गीतको अर्को रेकर्ड, अमेरिकामा ट्रेन्डिङमा आउने पहिलो नेपाली गीत बन्यो

दुर्गेशको गीतको अर्को रेकर्ड, अमेरिकामा ट्रेन्डिङमा आउने पहिलो नेपाली गीत बन्यो
दुर्गेशको नयाँ गीतले राख्यो २४ घण्टाभित्र युट्युबमा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड

दुर्गेशको नयाँ गीतले राख्यो २४ घण्टाभित्र युट्युबमा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड
सिसनसँगको सहकार्यमा दुर्गेशले ल्याए ‘जाने भए जाम माया’

सिसनसँगको सहकार्यमा दुर्गेशले ल्याए ‘जाने भए जाम माया’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित