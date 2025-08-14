News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले रुपन्देही–३ को उम्मेदवार छनोट प्रारम्भिक निर्वाचनबाट गर्ने निर्णयप्रति क्षेत्र, जिल्ला, पालिकाका नेता कार्यकर्तामा बहुसंख्यकले असहमति जाहेर गरेका छन् । उनीहरूले प्रारम्भिक निर्वाचनबाट उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया उल्ट्याउन राप्रपामा दबाब दिइरहेका छन् ।
राप्रपा संसदीय समितिले गरेको निर्णय लगत्तै क्षेत्री स्तरका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रारम्भिक मतदानलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि केन्द्रले छलफलका लागि ध्रुवबहादुर प्रधानलाई खटाएको थियो ।
प्रधानलाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक समेत बनाइएको छ । बिहीबार रुपन्देही–३ पुगेर प्रधानले जिल्ला, क्षेत्र, पालिका तहका नेता कार्यकर्तासँग केन्द्रले गरेको निर्णयमा राय लिएका थिए ।
लुम्बिनीका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयका अनुसार ९० प्रतिशत भन्दा बढीको राय प्रारम्भिक निर्वाचन गर्न नहुने राखेका थिए ।
उदयले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धेरै जनाले प्रारम्भिक निर्वाचनबाट छान्न नहुने मत विचार राख्नुभएको छ ।’
स्थानीय नेता कार्यकर्ताले दिएको सुझावको आधारमा नेता प्रधानले केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।
रुपन्देहीका राप्रपा अध्यक्ष सागरप्रताप राणाले पार्टीमा विचार राख्न नेता कार्यकर्ता स्वतन्त्र रहेकाले दुई थरी विचार आएको बताए । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन राय सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए । राणाले पार्टी केन्द्रले गर्ने निर्णय स्विकार गर्ने बताए ।
राप्रपाका लागि यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुने आकांक्षी राखेका छ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरिएको थियो । सागरप्रताप राणा, प्रज्ज्वल बोहरा, गौरव बोहरा, स्वाति थापा, दिलीपकुमार मल्लिक र वसन्तविक्रम शाहीको नाम सिफारिस भएको छ । प्रज्ज्वल, गौरव र स्वाति एउटै परिवारका सदस्य हुन् । उनीहरू यसै क्षेत्रबाट गत निर्वाचनमा निर्वाचित दीपक बोहराका परिवारका सदस्य हुन् ।
बोहरा परिवारका तीन सदस्यहरु वीचमा नै मनमुटाव ल्याउने गरी केन्द्रले प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न लागिएको भन्दै क्षेत्रका नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।
साथै चार जना उम्मेदवारका आकांक्षी बीचमा एउटाले टिकट पाउँदा अर्कोको समर्थन रहने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । प्रज्ज्वल बोहरा, गौरव बोहरा, स्वाति थापा र बसन्तविक्रम शाहीले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको रोहबर सहमति गर्दै चार जना मध्ये जसले टिकट पाएपनि सघाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
उम्मेवारहरू बीचमै सहमति गर्ने विकल्प हुँदा हुँदै विधानमा नभएको व्यवस्था लागु गर्न लागिएको भन्दै स्थानीय नेताहरुले विरोध गरेका छन् । पार्टी निर्णयको विरोधमा स्टाटस लेख्ने र विज्ञप्ति निकाल्नेहरूलाई सम्झाउने कार्य भएको जिल्ला अध्यक्ष राणा बताउँछन् ।
