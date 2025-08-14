+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रारम्भिक निर्वाचनबाट उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया उल्ट्याउन राप्रपामा दबाब

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १४:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रुपन्देही–३ को उम्मेदवार छनोट प्रारम्भिक निर्वाचनबाट गर्ने निर्णयप्रति क्षेत्र, जिल्ला, पालिकाका नेता कार्यकर्ताले बहुसंख्यक असहमति जनाएका छन्।
  • ध्रुवबहादुर प्रधानलाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक बनाएर स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग राय लिइएको र ९० प्रतिशतभन्दा बढीले प्रारम्भिक निर्वाचन गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्।
  • उम्मेदवार आकांक्षीहरूबीच सहमति भएको र पार्टी विधानमा नभएको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न लागिएकोमा स्थानीय नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।

२० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले रुपन्देही–३ को उम्मेदवार छनोट प्रारम्भिक निर्वाचनबाट गर्ने निर्णयप्रति क्षेत्र, जिल्ला, पालिकाका नेता कार्यकर्तामा बहुसंख्यकले असहमति जाहेर गरेका छन् ।  उनीहरूले प्रारम्भिक निर्वाचनबाट उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया उल्ट्याउन राप्रपामा दबाब दिइरहेका छन् ।

राप्रपा संसदीय समितिले गरेको निर्णय लगत्तै क्षेत्री स्तरका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रारम्भिक मतदानलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि केन्द्रले छलफलका लागि ध्रुवबहादुर प्रधानलाई खटाएको थियो ।

प्रधानलाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक समेत बनाइएको छ । बिहीबार रुपन्देही–३ पुगेर प्रधानले जिल्ला, क्षेत्र, पालिका तहका नेता कार्यकर्तासँग केन्द्रले गरेको निर्णयमा राय लिएका थिए ।

लुम्बिनीका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयका अनुसार ९० प्रतिशत भन्दा बढीको राय प्रारम्भिक निर्वाचन गर्न नहुने राखेका थिए ।

उदयले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धेरै जनाले प्रारम्भिक निर्वाचनबाट छान्न नहुने मत विचार राख्नुभएको छ ।’

स्थानीय नेता कार्यकर्ताले दिएको सुझावको आधारमा नेता प्रधानले केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।

रुपन्देहीका राप्रपा अध्यक्ष सागरप्रताप राणाले पार्टीमा विचार राख्न नेता कार्यकर्ता स्वतन्त्र रहेकाले दुई थरी विचार आएको बताए । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन राय सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए । राणाले पार्टी केन्द्रले गर्ने निर्णय स्विकार गर्ने बताए ।

राप्रपाका लागि यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुने आकांक्षी राखेका छ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरिएको थियो । सागरप्रताप राणा, प्रज्ज्वल बोहरा, गौरव बोहरा, स्वाति थापा, दिलीपकुमार मल्लिक र वसन्तविक्रम शाहीको नाम सिफारिस भएको छ । प्रज्ज्वल, गौरव र स्वाति एउटै परिवारका सदस्य हुन् । उनीहरू यसै क्षेत्रबाट गत निर्वाचनमा निर्वाचित दीपक बोहराका परिवारका सदस्य हुन् ।

बोहरा परिवारका तीन सदस्यहरु वीचमा नै मनमुटाव ल्याउने गरी केन्द्रले प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न लागिएको भन्दै क्षेत्रका नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।

साथै चार जना उम्मेदवारका आकांक्षी बीचमा एउटाले टिकट पाउँदा अर्कोको समर्थन रहने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । प्रज्ज्वल बोहरा, गौरव बोहरा, स्वाति थापा र बसन्तविक्रम शाहीले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको रोहबर सहमति गर्दै चार जना मध्ये जसले टिकट पाएपनि सघाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

उम्मेवारहरू बीचमै सहमति गर्ने विकल्प हुँदा हुँदै विधानमा नभएको व्यवस्था लागु गर्न लागिएको भन्दै स्थानीय नेताहरुले विरोध गरेका छन् । पार्टी निर्णयको विरोधमा स्टाटस लेख्ने र विज्ञप्ति निकाल्नेहरूलाई सम्झाउने कार्य भएको जिल्ला अध्यक्ष राणा बताउँछन् ।

राप्रपा रुपन्देही–३ उपनिर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अधिनायकवादतर्फको संकेत : राप्रपा

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अधिनायकवादतर्फको संकेत : राप्रपा
जीएसआईबारे राप्रपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ

जीएसआईबारे राप्रपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
रुपन्देही-३ उपचुनाव : प्रारम्भिक मतदान राप्रपालाई गलपासो

रुपन्देही-३ उपचुनाव : प्रारम्भिक मतदान राप्रपालाई गलपासो
राप्रपा कार्यालयमा शिक्षक महासंघको धर्ना

राप्रपा कार्यालयमा शिक्षक महासंघको धर्ना
विदेशी आयात रोक्न सांसद शाहीको माग

विदेशी आयात रोक्न सांसद शाहीको माग
संसद्‍मा रास्वपा र राप्रपाको बहिष्कारले पार गर्‍यो १०० दिन

संसद्‍मा रास्वपा र राप्रपाको बहिष्कारले पार गर्‍यो १०० दिन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित