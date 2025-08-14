+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘नेपाल आर्ट एन्ड कल्चर फेस्टिभल’ सुरु, २३ दिनसम्म उपत्यका उत्सवमय हुने

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा अध्ययन, अवलोकन र अनुसन्धानका लागि वर्षेनि लाखौं पर्यटक आउने भएकाले सम्पदा संरक्षणमा सम्पदाप्रेमी सधैं सचेत रहनुपर्ने बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १९:२२

२० भदौ, काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाल आर्ट एन्ड कल्चर फेस्टिभल–२०२५’ शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल कला परिषद् बबरमहलमा आयोजित एक औपचारिक समारोह मार्फत महोत्सव उद्घाटन गरे । उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेका कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सरकार र निजी क्षेत्र समान रूपमा अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘लोकतन्त्रमा सबै वर्ग र पेसाका मानिसलाई समान अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसैको सदुपयोग गर्दै हाम्रो प्राचीन धरोहर, कला र संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा अध्ययन, अवलोकन र अनुसन्धानका लागि वर्षेनि लाखौं पर्यटक आउने भएकाले सम्पदा संरक्षणमा सम्पदाप्रेमी सधैं सचेत रहनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले महोत्सवलाई नेपालको सांस्कृतिक पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालको संस्कृति र प्रकृतिका कथा र यसको संरक्षणमा हाम्रा पुर्खाले पुर्‍याएको योगदानका कथा संसारलाई सुनाउन र चिनाउन यस किसिमको महोत्सव उपयोगी हुने मेरो विश्‍वास छ,’ उनले भने ।

मन्त्री पाण्डेले यस महोत्सवलाई वार्षिक क्यालेन्डरमा समेट्दै हरेक वर्ष अझ विस्तृत र व्यवस्थित रूपमा आयोजना गरिने जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले नेपाल प्राय: पर्वतीय र साहसिक पर्यटनका लागि चिनिए पनि यो महोत्सव मार्फत नेपाललाई ‘कला र सांस्कृतिक धरोहरहरूको भण्डार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न लागिएको बताए ।

सीईओ जोशीले अहिले पर्यटनका हिसाबमा ‘अफ सिजन’ भनेर प्रचार गरिए पनि हाम्रो सांस्कृतिक प्रदर्शनी मार्फत पर्यटक तान्‍न सकिने समेत बताएका छन् ।

‘हाम्रो विशिष्ट संस्कृति जगेर्ना गर्दै संसारभरि प्रचार गर्न सके पर्यटन आम्दानी बढ्नेमात्र होइन, नेपालको समृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने छ,’ उनले भने ।

आर्ट काउन्सिलका अध्यक्ष सागरशमसेर राणाले यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूले नेपालमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ठूलो महत्त्व राख्ने भएकाले यसलाई ‘वैश्विक सांस्कृतिक पर्व’ का रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यकाका चारवटै सहर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुरका विभिन्‍न ठाउँमा २३ दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा ४० भन्दा बढी कार्यक्रम हुनेछन् । जसमा १ सय ५४ कलाकारका २ सय ७३ कलाकृति प्रदर्शनीमा राखिने छन् । साथै, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, कला–कौशल, संगीत–नृत्य, परम्परागत परिकार र जीवित संस्कृति अनुभव गर्ने अवसर उपलब्ध हुनेछ ।

पर्यटन बोर्ड, आर्ट काउन्सिल र होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) लगायत आयोजना र काठमाडौं उपत्यका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्द्रजात्राको अवसरमा सुरु भएको महोत्सव ११ असोजसम्म चल्‍ने छ ।

‘नेपालको शाश्वत कला, संस्कृति, खानपान र सम्पदाको उत्सव’  नारासहित सुरु भएको महोत्सवले उपत्यकाका पुराना सहरलाई उत्सवमय बनाउने र पर्यटनसँगै सांस्कृतिक गौरव विश्वमञ्चमा पुर्‍याउने बोर्डको विश्वास छ ।

फेस्टिभल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा ललितपुर क्विन्सको विजयी सुरुवात

एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा ललितपुर क्विन्सको विजयी सुरुवात
इटहरीमा दिपलको ‘स्टेट अफ आर्ट शोरुम’ उद्घाटन, विशेष टेस्ट ड्राइभ र एक्स्चेन्ज सुरु

इटहरीमा दिपलको ‘स्टेट अफ आर्ट शोरुम’ उद्घाटन, विशेष टेस्ट ड्राइभ र एक्स्चेन्ज सुरु
एमालेमा केन्द्रीय कमिटी २५१ र पदाधिकारी १५ कायम गर्ने प्रस्ताव

एमालेमा केन्द्रीय कमिटी २५१ र पदाधिकारी १५ कायम गर्ने प्रस्ताव
वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनीका १ सय ४ पालिकालाई सर्वोच्चको आदेश

वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनीका १ सय ४ पालिकालाई सर्वोच्चको आदेश
एमालेमा ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’

एमालेमा ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’
विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई विद्याको सन्देश : तपाईंहरूकै साथमा छु (भिडियो)

विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई विद्याको सन्देश : तपाईंहरूकै साथमा छु (भिडियो)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित