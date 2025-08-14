चिनियाँ सुरक्षा नियामक आयोगका पूर्वप्रमुखलाई भ्रष्टाचार अभियोग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चीनको धितोपत्र बजार नियामक निकायका पूर्व प्रमुख यीमाथि भ्रष्टाचार विरोधी निकायले अनुशासन उल्लङ्घनको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
- यीलाई केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग र राष्ट्रिय सुपरिवेक्षण आयोगले अनुशासनात्मक पुनरावलोकन र अनुसन्धान गरिरहेको छ।
- यीलाई सन् २०१९ मा चिनियाँ सुरक्षा नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो र लिउ शियुको उत्तराधिकारी थिए।
२१ भदौ, बेइजिङ । चीनको धितोपत्र बजारका लागि सर्वोच्च नियामक निकायका पूर्व प्रमुखमाथि अनुसन्धान भइरहेको भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारीहरूले शनिबार बताएका छन् ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनको बजारमा महिनौंसम्म चलेको उथलपुथलपछि गत वर्षको सुरुमा हुइमानलाई अचानक चिनियाँ सुरक्षा नियमन आयोग (सीएसआरसी) को अध्यक्ष पदबाट हटाइएको थियो ।
देशका दुई शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी निकायले शनिबार एक अनलाइन वक्तव्यमा यीले ‘अनुशासन र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आशङ्का गरिएको’ घोषणा गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘६० वर्षीय पूर्व अधिकारीलाई केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग र राष्ट्रिय सुपरिवेक्षण आयोगद्वारा अनुशासनात्मक पुनरावलोकन र सुपरिवेक्षण अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक दशकअघि सत्तामा आएदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर कारबाही गर्दै आएका छन् ।
समर्थकहरूले सरकारको नीतिले स्वच्छ शासनलाई बढावा दिने बताएपनि राष्ट्रपति सीका आलोचकहरूले यसलाई चिनियाँ राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई अघि बढ्नबाट रोक्ने वर्तमान् नेतृत्वको चलाखीपनको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
यो अभियानले देशको विशाल बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई विशेष गरी प्रभावित पारेको छ ।
इन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैङ्क अफ चाइनाका पूर्व अध्यक्ष यीलाई सन् २०१९ को जनवरीमा सीएसआरसीको उच्च पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।
उनले लिउ शियुको उत्तराधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । लिउमाथि पनि यस्तै अनुशासन उल्लङ्घनको अनुसन्धानका लागि बर्खास्त गरी पदच्युत गरिएको थियो । एएफपी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4