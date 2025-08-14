एमाले विधान महाधिवेशन : सांसद कतिपटक बन्न पाउने तय गर्न प्रस्ताव

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले संघीय सांसद र प्रदेश सांसउद कतिपटक बन्न पाउने हो तय हुनपर्ने बताएका छन् । यसलाई पार्टीको विधानमै राखेर जानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
पार्टीमा उपाध्यक्षहरूको भूमिका समेत प्रष्ट्याउन आवश्यक रहेको प्रस्ताव प्रतिनिधिहरूले राखेका छन् । पदका लागि पद दिए जस्तो गर्ने र भूमिका नहुने हो भने त्यसको अर्थ नरहने उनीहरूको सुझाव छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख भएका व्यक्तिले पुन: राजनीति गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयलाई विधानमै प्रष्ट गर्नुपर्ने विषयमा पनि विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको राजनीतिक सक्रियता ठीक हो वा होइन भन्नेमा भने विभाजित छन् ।
जिल्ला कमिटीलाई समन्वयकारी बनाउनुपर्ने, महिला र दलितको प्रतिनिधित्व पार्टी कमिटीको पदाधिकारीमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतका विषय समेत उठेका छन् । अनुशासनको परिभाषा र प्रयोगको विषय पनि उठेको छ ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आज सकिँदै छ । विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न गठित समूहहरूले समूहगत सुझाव पेस गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै जवाफ दिने कार्यतालिका छ ।
शनिवार १० वटा समूहमा भएको छलफल आज समूह नेताले प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्तावमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् । त्यसपद्धि प्रस्ताव र प्रतिवेदनहरू संशोधनसहित पारित हुनेछ र आजै विधान महाधिवेशन सकिनेछ ।
