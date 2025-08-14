+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेको अबको कार्यदिशा : जबजको जगमा नेपाली विशेषताको समाजवाद

नेपाली विशेषतासहितको समाजवादमा लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ हुनेछ । परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने र बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु पर्दैन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते २०:१०

२२ भदौ, काठमाडौं । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको  ‘जनताको  बहुदलीय जनवाद’ (जबज)को जगमा अब ‘नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद’ स्थापना गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ ।

तीन दिन सम्म चलेको महाधिवेशनमा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव सहितका प्रतिवेदनहरुमाथि १० वटा समूहमा प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा उठेका सुझावहरूपछि ओलीले जवाफ दिए । त्यसक्रममा उनले नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद जबजको जगमा अघि बढ्ने बताए ।

‘मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जबजलाई हामीले छाडेका छैनौं । यसलाई अझै समृद्ध बनाएर लैजान खोजिएको छ,’ महाधिवेशनमा जवाफ दिँदै ओलीले भनेका छन् । उनले उनले यो बाटोमा पुग्ने गतव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएको बताए ।

एमालेले २०४९ सालबाट लोकतान्त्रिक विचारधाराको रुपमा  जबजको बाटो अंगालेको हो ।

पाँचौ महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको उक्त बाटो एमालेलाई कम्युनिस्ट जडसूत्रबाट बाहिर निकाल्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी थियो । त्यही बाटो हुँदै अहिले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा स्थापित छ ।

त्यही विचार र सिद्धान्तलाई अनुकूल बनाउँदै लैजाने क्रममा यसपाली अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दस्तावेजमा ‘नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद’ भन्ने धारणा ल्याएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेले ‘वैचारिक रूपान्तरण’ गर्न खोजेको हो ?

जुन धारणा अब विधानमा पनि वैधानिक रुपमा समेटिएको छ । महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा पनि अब ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भन्ने शब्द प्रस्तावना मै रहनेछ ।

राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादबारे लामो व्याख्या छ । त्यहाँ नेपाली विशेषताको समाजवाद पूर्व सोभियत मोडलको समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको जस्तो नभएको उल्लेख छ ।

नेपाली विशेषताको समाजवादका केही विशेषता प्रतिष्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने छ ।

विश्व मानव समूदायले विकास गरेका नवीनतम प्रविधिलाई आवश्यकता अनुसार ग्रहण गर्दै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने पनि उल्लेख छ । नेपाली समाजलाई एकरुपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्धन गर्ने, पार्टी जनताको सुख दु:खको साथी हुने भन्ने छ ।

राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उत्पन्न हुनसक्ने भ्रष्टाचार र नोकरशाहीको जोखिमबाट बचाउन निरन्तर शुद्धीकरण गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास समाजवादका अनिवार्य कार्यभार हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने वैधानिक बाटो खुला

नेपाली विशेषतासहितको समाजवादमा लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ हुनेछ ।

परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने र बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु पर्दैन । ‘आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने जनताका लागि यस्तो लोकतन्त्र कागलाई बेल पाके जस्तो बन्न पुग्छ। हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, जहाँ आम नागरिकलाई अधिकार बराबर हुनेछ। अवसरमा पहुँच समान हुनेछ । सुरक्षा र सम्मानमा बराबरी हक हुनेछ’ पारित प्रतिवेदनमा छ । यो राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुने अवधारणा हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेको झण्डामा रहेको लोगोको रंग फेरियो

समाजवादी लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी लोकतन्त्र भन्दा हरेक आयाममा अझ उन्नत, सुसंस्कृत र सार्थक बनाउन प्रयास गर्ने अवधारणा छ ।

नेपाली विशेषताको समाजवादको गतव्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुने उल्लेख छ । ‘नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र गन्तव्यको रुपमा व्याख्या गर्न सक्छौं’ पारित प्रस्तावमा छ ।

एमाले विधान महाधिवेशन केपी ओली नेपाली विशेषताको समाजवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तर्सिरहन्छिन् मन्त्रीको गाडीले ठक्कर दिएकी उषा

तर्सिरहन्छिन् मन्त्रीको गाडीले ठक्कर दिएकी उषा
चार जना मान्छेको जागिर खोसिएको भन्दा देशको स्वाधीनता ठूलो हो : प्रधानमन्त्री

चार जना मान्छेको जागिर खोसिएको भन्दा देशको स्वाधीनता ठूलो हो : प्रधानमन्त्री
निर्वाचनको आम्दानी-खर्च उम्मेदवार केन्द्रित, उम्मेदवारी शुल्क भत्ताको रूपमा बाँडचुँड

निर्वाचनको आम्दानी-खर्च उम्मेदवार केन्द्रित, उम्मेदवारी शुल्क भत्ताको रूपमा बाँडचुँड
एमाले विधान महाधिवेशनमा कुन प्रदेशका नेताले के भने ?

एमाले विधान महाधिवेशनमा कुन प्रदेशका नेताले के भने ?
सहमतिमा अडेनन् ओली

सहमतिमा अडेनन् ओली
एमालेमा हुर्किएका ७ विसंगति

एमालेमा हुर्किएका ७ विसंगति

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित