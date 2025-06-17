+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सोसल मिडिया बन्दको विरोधमा उत्रिए अनमोल केसी, जेन-जी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १७:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता अनमोल केसीले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने सरकारी कदमको आलोचना गर्दै जेन-जी पुस्ताले आयोजना गर्ने आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
  • उनले फेसबुकमा लेख्दै भने, 'हामी नेपाली नागरिकहरू चुप लागेर बस्दैनौं' र 'हाम्रो अधिकार कोही रोक्न सक्दैन' भनी आवाज उठाएका छन्।
  • अनमोलले पहिलोपटक राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धहरू चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौं । अभिनेता अनमोल केसीले सोमबार जेन-जी पुस्ताले आयोजना गर्ने जनाइएको ‘आन्दोलन’मा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै केसीले सामाजिक संजालमा रोक लगाउने सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘ हामी नेपाली नागरिकहरू चुप लागेर बस्दैनौं । सामाजिक सञ्जाल रोकेर सिर्जनशीलता, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजिन्छ भने हामी अझ ठूलो आवाजमा उठ्छौं । हाम्रो अधिकार कोही रोक्न सक्दैन । हाम्रो आवाज दबिँदैन ।’

अनमोलले पहिलोपटक राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ नेपालको नागरिकको रूपमा, म मेरा जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्न सक्दिन । हामीलाई संसार र एकअर्कासँग जोड्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा हालैका प्रतिबन्धहरू गहिरो रूपमा चिन्ताजनक छन् । रचनात्मकता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारलाई कहिल्यै चुप लगाउनु हुँदैन । आउनुहोस्, एकता, शान्ति र दृढ संकल्पका साथ उभिऔं, जहाँ आवाजहरू सुनिन्छन्, अवरुद्ध होइन ।’

अहिले विभिन्न समूहले सेयर गरिरहेको सोमबार हुने भनिएको ‘जेन-जी आन्दोलन’को पोस्टर पनि सेयर गरेका छन् । ‘आवाज उठाउने पुस्ता, जेन–जेडको संघर्ष, भोलिको भेला हाम्रो भविष्य’ उनले लेखेका छन् ।

अनमोल केसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनमोल केसी स्टारर ‘जेरी : अन टप’को टिजर सार्वजनिक

अनमोल केसी स्टारर ‘जेरी : अन टप’को टिजर सार्वजनिक
जयपुरमा यसरी ‘जेरी अन टप’को गीत खिच्दैछन् अनमोल र आँचल

जयपुरमा यसरी ‘जेरी अन टप’को गीत खिच्दैछन् अनमोल र आँचल
अनमोल केसीको ‘जेरी अन टप’ ३१ असोजमा

अनमोल केसीको ‘जेरी अन टप’ ३१ असोजमा
भुवनले थाले ‘बाटुलो जुन’को छायांकन, पोस्टरमा रोमान्टिक प्रिन्सी र अनमोल

भुवनले थाले ‘बाटुलो जुन’को छायांकन, पोस्टरमा रोमान्टिक प्रिन्सी र अनमोल
‘ए मेरो हजुर ५’मा अनमोल केसी अनुबन्धित

‘ए मेरो हजुर ५’मा अनमोल केसी अनुबन्धित
अनमोल केसी र फिल्म ‘फर्की फर्की’विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर

अनमोल केसी र फिल्म ‘फर्की फर्की’विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित