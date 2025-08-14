सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै रणनीति बनाएर काम गर्न आईजीपीको निर्देशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै प्रभावकारी रणनीति बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
- खापुङले आसन्न चाडपर्वमा आपराधिक क्रियाकलाप हुन नदिन थप संवेदनशीलता अपनाउन भनेका छन्।
- उहाँले सुरक्षा योजना निर्माणमा स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरी जवाफदेही प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न जोड दिएका छन्।
२२ भदौ, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै रणनीति बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
हाल समाजमा देखा परेको सुरक्षा चुनौतिहरूको विश्लेषण गर्दै त्यस्ता चुनौतिहरूको सामना गर्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाई प्रभावकारी प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा समसामयिक विषयवस्तु लगायत प्रहरी गतिविधि र कामकाज सम्बन्धमा आइतबार प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधनको क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले उक्त निर्देशन दिए ।
खापुङले आसन्न चाडपर्वहरूको समयमा कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापका घटनाहरू हुन नदिन थप संवेदनशीलता अपनाई कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
आपराधिक गतिविधिको सूचना संकलन तथा विश्लेषणमा समेत थप सक्रियता अपनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आ–आफ्नो जिम्मेवार क्षेत्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक सुरक्षा योजना निर्माणका साथै स्थानीय तह एवं सरोकारवाला सबै पक्षहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी व्यावसायिक, उत्तरदायी एवम् जवाफदेही प्रहरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू लगायतको उपस्थितिको साथै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण तथा प्रदेश प्रहरी गण, जिल्ला प्रहरी परिसर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू एवं मातहत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।
