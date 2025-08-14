+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ठूला ब्रोकरबाट बिक्रीभन्दा खरिद बढी, यस्तो छ किनबेच

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १८:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आइतबार सेयर बजारमा कुल ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
  • ठूला १० ब्रोकर कम्पनीले कुल कारोबारको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
  • बजारको पूँजीकरण ४५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

२२ भदौ, काठमाडौं । आइतबार सेयर बजारमा कुल ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कारोबार भयो । यो कारोबार रकममा ठूला १० ब्रोकर कम्पनीको हिस्सा ३४ प्रतिशत हो ।

आज ठूला १० ब्रोकरबाट कुल १ अर्ब ५३ करोडको धितोपत्र खरिद हुँदा १ अर्ब ४६ करोडको बिक्री भएको छ । यो रकम लगानीकर्ता तथा कारोबारीले यी ब्रोकरका टीएमएसमार्फत गरेको कारोबार हो ।

६ ब्रोकरमार्फत खरिद बढी भएको छ भने चार वटाबाट बिक्री बढी भएको छ । नासा, त्रिशक्ति, क्यापिटल र एबीसीमार्फत बिक्री बढी भएको छ । त्यस्तै इम्पेरियल, सनी, अनलाइन, भिजन, आर्यतारा र डायनामिकमार्फत भने खरिद बढी भएको छ ।

आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा युनियन हाइड्रोपावर, नेपाल पुनर्बीमा, एभरेस्ट बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी र युनिभर्सल पावर छन् । बजारको पूँजीकरण ४५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छ । आज नेप्से परिसूचक ११ अंक घटेको हो ।

ठूला ब्रोकर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित