जेनजी प्रदर्शनले संसदीय समितिको बैठक प्रभावित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जेनजीको प्रदर्शनका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भएको छ।
- सिंहदरबारमा सांसदहरूलाई समयमै पुग्न नसक्दा बैठक सुरु हुन सकेको छैन।
- राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी विधेयक र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
२३ भदौ, काठमाडौं । जेनजीको प्रदर्शनका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भएको छ ।
सांसदहरूलाई बैठकमा सहभागी हुन सिंहदरबार आइपुग्न समय लागेका कारण बैठक प्रभावित भएको हो ।
बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको थियो । तर समितिको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि समयमै सुरु हुन सकेको छैन ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल प्रहरी विधेयकमाथी छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
यसैगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4