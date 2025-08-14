+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी प्रदर्शनले संसदीय समितिको बैठक प्रभावित

जेनजीको प्रदर्शनका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २३ गते ११:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजीको प्रदर्शनका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भएको छ।
  • सिंहदरबारमा सांसदहरूलाई समयमै पुग्न नसक्दा बैठक सुरु हुन सकेको छैन।
  • राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी विधेयक र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

२३ भदौ, काठमाडौं । जेनजीको प्रदर्शनका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भएको छ ।

सांसदहरूलाई बैठकमा सहभागी हुन सिंहदरबार आइपुग्न समय लागेका कारण बैठक प्रभावित भएको हो ।

बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको थियो । तर समितिको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि समयमै सुरु हुन सकेको छैन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल प्रहरी विधेयकमाथी छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

यसैगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

संसदीय समितिको बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू
रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित