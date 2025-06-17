+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विश्वको ध्यान तानेको ‘मिस युनिभर्स’ को बैंककमा भएको घटना के हो ?

विश्वभरका प्रतियोगी, प्रतियोगिताका प्रशंसक र आलोचकले सौन्दर्य प्रतियोगिताका सहभागीलाई गरिने व्यवहार, आयोजक देशको जिम्मेवारी र कार्यक्रम व्यवस्थापनको नैतिक मापदण्डको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १४:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • थाइल्याण्डको बैंककमा नोभेम्बर २ देखि २१ सम्म हुने मिस युनिभर्स ७४ औं संस्करण विवादित बनेको छ।
  • मिस युनिभर्स थाइल्याण्डका निर्देशक नवात इटसाराग्रिसिलले मिस मेक्सिकोकी फातिमा बोशलाई ‘मूर्ख मान्छे’ भनेका थिए।
  • प्रतियोगितामा अवैध अनलाइन जुवा प्रचारको अनुसन्धान सुरु भएको छ र आयोजकले घटनाबारे थाहा नभएको बताएका छन्।

बैंकक । फिनालेको मिति नजिकिँदै गर्दा विश्व प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस युनिभर्स’ को ७४ औं संस्करण विवादित बनेको छ ।

नोभेम्बर २ देखि २१ सम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने प्रतियोगिताको लागि विश्वभरका सुन्दरी अहिले त्यहाँ भेला भएका छन् । प्रारम्भिक चरणका प्रतिस्पर्धा भैरहेका छन् ।

नोभेम्बर ४ मा आयोजित स्यासिङ समारोहको क्रममा, मिस युनिभर्स थाइल्याण्डका राष्ट्रिय निर्देशक नवात इटसाराग्रिसिलले सार्वजनिक रूपमा मिस युनिभर्स मेक्सिकोकी फातिमा बोशको आलोचना गरे ।

फातिमाले प्रायोजक-प्रवद्र्धनको छायांकनमा भाग लिन असफल भएको र थाइल्याण्डलाई आयोजकको रूपमा समर्थन नगरेको आरोप लगाए ।

प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको उक्त कुराकानीमा, इटसाराग्रिसिलले बोशलाई ‘मूर्ख मान्छे’ भनेका थिए । भनाभन हुन थालेपछि सुरक्षाकर्मीलाई बोलाएर उनलाई हटाउन लगाएका थिए ।

बोश स्पष्ट रूपमा निराश देखिएकी थिइन् । उनी कोठाबाट बाहिर निस्किइन् र त्यसको केही समयपछि, उनीसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सन् २०२४ की मिस युनिभर्स डेनमार्ककी भिक्टोरिया केजर थेइलभिग लगायत धेरै अन्य प्रतियोगी बाहिर निस्किए ।

थाई प्रहरीले प्रतियोगितासँग सम्बन्धित अवैध अनलाइन जुवा प्रचारको अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । एक प्रतियोगीसँगको तस्वीरमा बेटिङ वेबसाइटको लोगो भएको एउटा लुगा देखियो ।

आयोजक समिति र स्थानीय आयोजकले बेटिङ प्रवर्धनको घटनाबारे थाहा नभएको बताएका छन् । प्रतियोगिताको मुख्य संस्था मिस युनिभर्स अर्गनाइजेसनले आफ्ना अध्यक्ष राउल रोचा कान्टुमार्फत घटनाको कडा निन्दा गरेको छ ।

उक्त व्यवहारले ‘महिलाप्रति सम्मान र मर्यादाको मूल्यमान्यता उल्लङ्घन गरेको’ बताएका छन् र प्रतियोगिता कार्यक्रममा इटसाराग्रिसिलको सहभागिता प्रतिबन्धित गरिएको घोषणा गरेका छन् ।

इटसाराग्रिसिलले सार्वजनिक रूपमा माफी मागे । पहिले लाइभस्ट्रिममा, त्यसपछि प्रतियोगीहरूको स्वागत समारोहको क्रममा । उनले आफू “धेरै दबाब“ मा रहेको बताए, कसैलाई हानि पुर्‍याउने आफ्नो उद्देश्य नभएको दाबी गरे र ‘मूर्ख मान्छे’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको दाबी गरे । उनले आफूले ड्यामेज अर्थात क्षति भन्न खोजेको बताए ।

विश्वभरका प्रतियोगी, प्रतियोगिताका प्रशंसक र आलोचकले सौन्दर्य प्रतियोगिताका सहभागीलाई गरिने व्यवहार, आयोजक देशको जिम्मेवारी र कार्यक्रम व्यवस्थापनको नैतिक मापदण्डको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यो सबथोबीच, फिनाले कार्यक्रम नोभेम्बर २१, २०२५ मा थाइल्याण्डको इम्प्याक्ट मुआङ थोङ थानीमा हुने तय भएको छ । प्रतियोगितामा नेपालबाट सान्या अधिकारीले सहभागिता जनाएकी छन् ।

मिस जर्मनीले छाडिन् प्रतियोगिता

‘मिस जर्मनी २०२५’ डायना फास्टले यसवर्षको मिस युनिभर्स प्रतियोगितामा भाग नलिने घोषणा गरेकी छिन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको लागि थाइल्याण्डको यात्रा नगर्ने बताइन् ।

इन्स्टाग्राम स्टोरीहरूमा आफ्नो फोटो राख्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘मेरोे जीवनको सबैभन्दा अर्थपूर्ण र सशक्त अनुभवमध्ये एक थियो ।’

‘मिस युनिभर्स परिवारको हिस्सा हुन पाउँदा म असीम आभारी छु, जहाँ क्षमतावान महिलाले घेरिएका छन् । जसले प्रेरणा दिन्छन्, उत्थान गर्छन् र साँचो उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिन्छन्’ उनले भनिन् ।

‘थाइल्याण्डमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै अद्भुत मिस युनिभर्स दिदीबहिनीलाई, म गर्व र प्रशंसाका साथ प्रशंसा गर्दैछु’ उनले आफ्नो सन्देश टुंग्याउनु अघि लेखेकी छन् ।

मिस युनिभर्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ
११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी

११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी
प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’

प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’
राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित