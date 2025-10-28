+
दल दर्ताका लागि निवेदन दिने संख्या २४ पुग्यो

अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १६:२८

  • निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दलको संख्या २४ पुगेको छ।
  • आज मात्रै चार वटा दल दर्ताको निवेदन आयोगमा पुगेको छ जसमा ऊर्जाशील पार्टी पनि छ।
  • जेनजी आन्दोलनअघि ९ र पछाडि १५ वटा दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।

२० कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिने दलको संख्या २४ पुगेको छ ।

आज मात्रै चार वटा दल दर्ताको निवेदन आयोगमा पुगेको छ।

ऊर्जाशील पार्टी नामक दल दर्ताको निवेदन पनि पुगेको छ । यसको नेतृत्वमा योगेन्द्र मण्डल रहने भनिएको छ ।

चन्द्रप्रकाश सुवेदीको नेतृत्वमा सुन्दर नेपाल निर्माण पार्टी, सविन सिग्देलको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माण पार्टी र रत्नप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल नाम दल दर्ताको निवेदन पुगेको छ।

खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी नेपाल नामक दल दर्ताको लागि पुगेको छ । यो पार्टीको चुनाव चिह्न गोलो घेराभित्र राम्रो जनाउने लाइक चिह्न प्रस्तावित छ ।

यसअगाडि नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा जनयुग पार्टी दर्ताको निवेदन पुगेको छ ।

यो पार्टीले केन्द्रीय समितिको प्रमाणित विवरण, निर्णयहरू, प्रमाणित प्रतिवद्धतापत्र सहितको कागजात, समर्थकहरूको विवरण, विधान, दलको नियमावली र घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।

आयोगका अनुसार जेनजी आन्दोलनअघि ९ वटा दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि १५ वटा दल दर्ताको निवेदन परेको हो ।

