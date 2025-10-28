मोटोपन र मधुमेहसँग जुधिरहेकाहरूलाई अमेरिकी भिसा पाउन कठिन

२२ कात्तिक, काठमाडौं । मधुमेह, रक्तचाप, मोटोपन, क्यान्सर जस्ता रोगहरूसँग जुधिरहेका मानिसहरूका लागि अमेरिकाले भिसा नियमहरू कडा बनाउने भएको छ ।
यस्ता रोगहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेका मानिसहरूका लागि अब अमेरिका प्रवेश पाउन कठिन हुन सक्नेछ । अमेरिकी विदेश विभागले शुक्रबार विश्वभरका अमेरिकी दूतावासहरू र वाणिज्य दूतावासहरूलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई अमेरिका आउन वा बस्न अनुमति नदिन सर्कुलर गरेको छ ।
यो नियम सार्वजनिक बोझ (पब्लिक चार्ज) नीतिमा आधारित छ । यो नीतिको उद्देश्य अमेरिकी सरकारी स्रोतहरूमा निर्भर हुन सक्ने आप्रवासीहरूलाई रोक्नु हो। यसमा भिसा अधिकारीहरूलाई आवेदकहरूको स्वास्थ्य, उमेर र वित्तीय अवस्थाको जाँच गर्न सल्लाह दिइएको छ।
सर्कुलरका अनुसार, यदि कुनै व्यक्ति भविष्यमा महँगो चिकित्सा हेरचाह वा सरकारी सहायतामा निर्भर हुने सम्भावना देखिने व्यक्तिको भिसा अस्वीकृत (रिजेक्ट) गरिनेछ। भिसा अधिकारीहरूले मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्नेछन्। उनीहरू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भए मात्र भिसा स्वीकृति दिइनेछ।
भिसा अधिकारीले के गर्छन् ?
अधिकारीहरूलाई दिइएको निर्देशनमा आवेदकको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन भनिएको छ । हृदय रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मेटाबोलिक रोग, न्यूरोलोजिकल रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू जस्ता चिकित्सा अवस्थाहरूले लाखौं डलरको हेरचाहको आवश्यकता उत्पन्न गर्न सक्छन्।
यसका अतिरिक्त, अधिकारीहरूले मोटोपन जस्ता अवस्थाहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नेछन्, किनकि यसले दम, स्लीप एप्निया र उच्च रक्तचाप जस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
नयाँ निर्देशनहरू अन्तर्गत, अधिकारीहरूले आप्रवासी सरकारी स्रोतहरूमा बोझ बन्न सक्छ कि सक्दैन र उसलाई महँगो दीर्घकालीन हेरचाहको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ।
रिपोर्टका अनुसार, आवेदकले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा सरकारी सहायता बिना नै चिकित्सा खर्च आफैं बेहोर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर जाँच्न पनि भिसा अधिकारीहरूलाई भनिएको छ । यसका साथै, परिवारका सदस्यहरू जस्तै बालबालिका वा वृद्ध आमाबुबाको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ ।
कसरी गरिन्छ स्वास्थ्य परीक्षण ?
कानुनी आप्रवासन सञ्जालका वरिष्ठ वकिल चार्ल्स व्हीलरले यसलाई चिन्ताजनक निर्णय बताए। उनका अनुसार, भिसा अधिकारीहरू स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्नका लागि तालिमप्राप्त हुँदैनन्।
व्हीलरले भने, ‘कुनै रोग कति खतरनाक छ, वा त्यसले सरकारी स्रोतमा कति असर पार्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने अनुभव अधिकारीहरूसँग छैन।’
यसैगरी, जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी आप्रवासन वकिल सोफिया जेनोवेसले ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा चिकित्सा रेकर्डहरू पेश गर्नुपर्ने भए तापनि यो निर्देशनले आवेदकहरूको चिकित्सा इतिहासको आधारमा उनीहरूको उपचार खर्च र अमेरिकामा जागिर पाउने चाहनालाई कम गर्नेमा जोड दिएको बताइन्।
भिसा अधिकारीहरूले के-के जाँच गर्नेछन्?
• पहिले भिसा प्रक्रियामा सङ्क्रामक रोगहरू मात्र जाँच हुन्थ्यो। अब पुराना रोगहरूको सम्पूर्ण इतिहास माग गरिनेछ।
• तपाईंको उपचार कति महँगो छ ?
• के तपाईं सरकारी सहायता बिना जीवनभर उपचार गर्न सक्नुहुन्छ?
• तपाईंको बच्चालाई कुनै विशेष हेरचाह चाहिन्छ? के तपाईं जागिर गर्न सक्नुहुनेछ?
• के तपाईंका आमाबुबा बिरामी हुनुहुन्छ? के उहाँहरू तपाईंसँगै बस्नुहुनेछ?
मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवा छोड्ने, रोगको जोखिम बढ्ने अनुमान
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ मा ‘पब्लिक चार्ज’ नियमलाई कडा बनाउँदै भनेको थियो, ‘हामी केवल ती व्यक्तिहरूलाई हाम्रो देशमा प्रवेश दिनेछौं जसले हाम्रो समाजमा योगदान पुर्याउँछन्, न कि बोझ बन्छन्।’
यो नियमले आप्रवासीहरू, विशेष गरी स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई असर पार्नेछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यसले भिसा अस्वीकृति मात्र बढाउने छैन, स्वास्थ्य सेवाहरूको प्रयोगमा ‘चिलिङ इफेक्ट’ (डरको असर) उत्पन्न गर्नेछ।
के हुनसक्छन् ती असरहरू ?
१. भिसा र ग्रीन कार्ड अस्वीकृति
ट्रम्पको पहिलेको नियमले २ देखि ४.७ मिलियन मेडिकेड/सीएचआईपी लाभार्थीले कभरेज गुमाएका थिए। अब मधुमेह वा मोटोपन भएका एशियाली आप्रवासीहरूलाई भिसा लिन कठिन हुनेछ। एच-१बी र ग्रीन कार्ड प्रक्रिया जटिल हुन सक्छ।
यसको सबैभन्दा बढी असर वृद्ध आमाबुबा वा अपाङ्गता भएका बच्चाहरू भएका परिवारहरूमा पर्नेछ।
२. स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा रहनु (चिलिङ इफेक्ट)
सन् २०१९ को नियमले ७ मध्ये १ आप्रवासी परिवारले मेडिकेड, स्न्याप (खाद्य सहायता) वा आवास लाभहरू छोडे, यद्यपि तिनीहरू योग्य थिए। यो नियम पछि मानिसहरूले रोगहरू लुकाउन उपचार टार्नेछन्, जसले गर्दा रोगहरू थप बिग्रनेछन्।
३. बालबालिकामाथि असर
सम्पूर्ण परिवारको स्वास्थ्य रेकर्ड जाँच हुने भएकाले, आप्रवासी आमाबुबाले आफ्ना अमेरिकी नागरिक बच्चाहरूलाई पनि लाभ लिन दिने छैनन्।
गर्भवती महिलाहरू वा दीर्घ रोगीहरूले जन्मको समय वा रोकथाम हेरचाहबाट जोगिनेछन्, जसले गर्दा मातृ/शिशु मृत्यु दर बढ्न सक्छ।
४. अर्थतन्त्रमाथि असर
अमेरिकामा काम गर्नेहरूमा आप्रवासीहरूको ठूलो हिस्सा छ। नियम लागू भएपछि खराब स्वास्थ्य भएका कुशल श्रमिकहरू (जस्तै आईटी पेशेवरहरू) कम आउनेछन्, जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई नोक्सान हुन सक्छ। तर प्रशासनले यसबाट सरकारी खर्च बच्ने दाबी गरेको छ।
गम्भीर रोगहरूसँग जुधिरहेको खण्डमा भिसा पाउन कठिनाई हुन सक्छ। साथै भिसा अस्वीकृत हुने खतरा पनि रहनेछ।
-एजेन्सीहरूको सहयोगमा
