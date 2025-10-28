+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनावअघि नै कांग्रेस महाधिवेशन गर्न माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २२ गते १५:२०

२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारले २१ फागुन अघि नै महाधिवेशन गर्न माग गरेको छ ।

समितिले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई २१ कात्तिकमा बसेको कार्यसमिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै चुनाव अघि महाधिवेशन गर्न माग गरेको हो ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति सभापति मोहम्मद अजित र महामन्त्री केदार भुसालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘१५ औं महाधिवेशनलाई वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै नियमित अथवा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्वसहित जनतामा जान जोडदार माग गर्दछौँ ।’

चुनाव नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
कांग्रेस विवादबारे विनोद चौधरी टिप्पणी : चुनावमा टिकट कसले बाँड्ने भन्ने लडाइँ हो

कांग्रेस विवादबारे विनोद चौधरी टिप्पणी : चुनावमा टिकट कसले बाँड्ने भन्ने लडाइँ हो
आफ्नो पार्टी बिना चुनाव गराए बङ्गलादेशमा विभाजन सुरु हुने शेख हसिनाको चेतावनी

आफ्नो पार्टी बिना चुनाव गराए बङ्गलादेशमा विभाजन सुरु हुने शेख हसिनाको चेतावनी
चुनाव नभए मुलुक शून्यतामा जान्छ

चुनाव नभए मुलुक शून्यतामा जान्छ
फागुन २१ को चुनावमा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको चिन्ता, हेलिकोप्टरको प्रबन्ध गर्ने तयारी

फागुन २१ को चुनावमा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको चिन्ता, हेलिकोप्टरको प्रबन्ध गर्ने तयारी
सरकारले घोषित मितिमै चुनाव गराउनुपर्छ : डीपी अर्याल

सरकारले घोषित मितिमै चुनाव गराउनुपर्छ : डीपी अर्याल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित