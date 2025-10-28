२२ कात्तिक, काठमाडौं । रोल्पामा बमजस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु डिस्पोज गरिएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो देखिएको उक्त वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको हो ।
रोल्पा नगरपालिका–६ कोटगाउँस्थित स्थानीयले बारीमा ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा सकेट बम जस्तो देखिने वस्तु फेला परेको थियो ।
लगत्रै नेपाली सेनाको सुर्यदल गणबाट बम डिस्पोजल (बि.डी.) टिम सहित खटिएको फौजले उक्त शंकास्पद बस्तुलाई सुरक्षितसाथ डिस्पोज गरेको हो ।
