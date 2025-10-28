निजी क्षेत्रलाई गभर्नर पौडेलका आग्रह- उच्च मनोबलका साथ काम गरौं

२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न उद्योगी, व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा लिएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका हुन् ।
गभर्नर पौडेलले नयाँ बिजनेस बनाएर अघि बढ्नसके केही दुर्घटना परेजस्तो देखिएको नेपालको उद्योग व्यवसाय सुधार हुने अवस्था रहेको समेत बताए ।
‘हामी नेपालीहरू सारा विश्वभर छौं । त्यो फिलिङ लिएर काम गर्नुभयो भने इकोनोमी माथि जान्छ । तपाईहरुलाई पनि धेरै समस्या छ । आई नो अबाउट इट । तर हामी कम्युनिकेशनमा बसौं । त्यसकारण तपाईहरूको मनोबल उच्च राख्नुस । गोभरर्मेन्टको म्यासेज पनि त्यही हो । हामी त्यही भन्छौं,’ उनले भने ।
अहिले वैधानिक सरकार रहेको र केही समय पछि जननिर्वाचित सरकार बन्ने भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकासमा अघि बढनका लागि निजी क्षेत्रले निरास भएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘नयाँ बिजनेस बनाउनुस्, उच्च मनोवलका साथ काम गर्नुस् । एउटा दुर्घटनाजस्तो भयो । तर तत्काल बैधानिक गभर्मेन्ट छ । हामीहरू सबैले तपाईंहरूसँग कम्युनिकेशनमा बसिराखेका छौं । यो अवसरलाई तपाईहरुले पोजेटिभली लिएर यसलाई युज गर्नतिर लाग्नुहोला,’ उनले भने, ‘इकोनोमीमा मनोबलको एकदमै ठूलो काम हुन्छ । त्यो मनोवलले हामीसँग पैसा पनि छ । हामीसँग गभर्नेन्स पनि छ । अव फेरी इलेक्टेड गोभरर्मेन्ट आउँछ । इन्डियाले ग्रो गरेको छ । चाईनाले ग्रो गरेको छ । हामी स्याड किन हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
गभर्नर पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन कालोसुचि बाधकको रुपमा देखिएको उल्लेख गर्दै त्यो समस्या समाधानमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत आँैल्याए ।
