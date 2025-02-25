काभा यू-१९ महिला भलिबल : माल्दिभ्सलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल काभा यू-१९ महिला भलिबल प्रतियोफगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
शनिबार भएको सेमिफाइनलमा माल्दिभ्सलाई ३-० को सोझो सेटमा हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो । नेपालले माल्दिभ्समाथि २५-११, २५-३ र २५-५ को एकपक्षीय जित निकालेको हो ।
नेपालले अब उपाधिका लागि कीर्गिस्तानसँग खेल्नेछ । कीर्गिस्तानले आजै भएको अर्को सेमिफाइनलमा श्रीलंकालाई ३-० कै सेटमा हराएर फाइनलमा पुगेको हो । समूह चरणमा श्रीलंकासँग हारेको बदला लिँदै कीर्गिस्तानले
नेपाल यसअघि लिग चरणमा कीर्गिस्तानसँग ३-२ को सेटमा पराजित भएको थियो ।
फाइनल खेल आइतबार हुँदैछ ।
