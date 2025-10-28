+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल टेलिभिजनको अंग्रेजी च्यानल ‘एनटिभी वर्ल्ड’को प्रसारण सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते १२:२५
Photo Credit : RSS

२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनको अंग्रेजी च्यानल ‘एनटिभी वर्ल्ड’को प्रसारण सुरु भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) नेपालको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आजदेखि ‘एनटिभी वर्ल्ड’को प्रसारण सुरु भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज एक विशेष समारोहमा ‘एनटिभी वर्ल्ड’को प्रसारण औपचारिक शुभारम्भ गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल बुझिने सामग्री अंग्रेजी च्यानलमा समावेश गरिने र नेपाललाई विश्वमाझ अझ परिचित गराउने पिएसबी नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । उनले ‘एनटिभी वर्ल्ड’ चौबिसै घण्टा प्रसारण हुने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नै नेपाल टेलिभिजनको अंग्रेजी च्यानलका रूपमा एनटिभी वर्ल्ड सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो ।

एनटिभी वर्ल्ड नेपाल टेलिभिजन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रहरी प्रभाग लुटपाटमा संलग्न व्यक्ति समातिए

प्रहरी प्रभाग लुटपाटमा संलग्न व्यक्ति समातिए
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले बालेनलाई भन्यो– सुकुम्बासीमाथि दम्भ नदेखाऊ

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले बालेनलाई भन्यो– सुकुम्बासीमाथि दम्भ नदेखाऊ
फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ मोडल प्रयोग गर्दै बागमती प्रदेश, दक्षिणकालीमा नमूना परियोजना

फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ मोडल प्रयोग गर्दै बागमती प्रदेश, दक्षिणकालीमा नमूना परियोजना
‘भ्यानिटी भ्यान’ विवादबारे नीति : मेरो उद्देश्य महिला कलाकारको आवाज बन्नु थियो

‘भ्यानिटी भ्यान’ विवादबारे नीति : मेरो उद्देश्य महिला कलाकारको आवाज बन्नु थियो
धारा नेपालगन्ज म्याराथन र मलेसियाको स्कोर म्याराथनबीच सहकार्य

धारा नेपालगन्ज म्याराथन र मलेसियाको स्कोर म्याराथनबीच सहकार्य
मन्त्री बनेपछि पुराना साथीहरूसँगको सम्बन्ध घट्यो, तनाव पनि बढ्यो : सञ्चारमन्त्री खरेल

मन्त्री बनेपछि पुराना साथीहरूसँगको सम्बन्ध घट्यो, तनाव पनि बढ्यो : सञ्चारमन्त्री खरेल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित