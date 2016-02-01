१२ को पूरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षाको नतिजा आज दिउँसो ४ बजेपछि प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ।
- पूरक परीक्षा गत असोज ७ र ८ गते भएको थियो र बोर्ड स्रोतले टेक्निकल समस्या नभए नतिजा प्रकाशित हुने बताए।
- गत ११ साउनमा प्रकाशित नियमित नतिजामा ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए।
२३ बात्तिक, काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षाको नतिजा आज प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार दिउँसो ४ बजेपछि नतिजा प्रकाशित गर्ने तयारी छ।
‘टेक्निकल समस्या भएन भने आज नतिजा प्रकाशित हुन्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । पूरक परीक्षा गत असोज ७ र ८ गते भएको थियो ।
गत ११ सानउनमा प्रकाशित भएको नियमित नतिजामा ६१.१७ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए ।
