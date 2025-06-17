+
माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्मको टिजरले भ्यूजमा रच्यो कीर्तिमान

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १२:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पपस्टार माइकल ज्याक्सनको जीवनीमा आधारित बायोपिक फिल्म ‘माइकल’ को टिजरले २४ घण्टामा ११ करोड ६० लाख युट्युब भ्यूजको कीर्तिमान राखेको छ।
  • फिल्ममा माइकलको भूमिकामा उनका भतिजा जाफर ज्याक्सनले अभिनय गरेका छन् र यो फिल्म सन् २०२६ को अप्रिल २४ मा रिलिज हुने तय भएको छ।
  • ‘माइकल’ को टिजरले अन्य म्युजिकल बायोपिक फिल्मको टिजर भ्यूजलाई उछिनेको छ र यसलाई एन्टोइन फुकुवा निर्देशित गरेका छन्।

लस एन्जलस । पपस्टार माइकल ज्याक्सनको जीवनीमा आधारित बायोपिक फिल्म ‘माइकल’ को टिजरले युट्युब भ्यूजमा कीर्तिमान रचेको छ ।

संगीत जगत र आफ्ना गीतले प्रशंसकको मनमा राज गरेका ज्याक्सनको ५० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । उनको जीवनबारे आधारित बायोपिक फिल्मको टिजर यसैसाता रिलिज भएको थियो ।

उनको भतिजा जाफर ज्याक्सनले फिल्ममा माइकल भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । टिजरले २४ घण्टामा ११ करोड ६० लाख भ्यूजको रेकर्ड राख्यो ।

“माइकल“ बायोपिकले “पपका राजा“ को जीवनलाई नजिकबाट दर्शाउनेछ । एन्टोइन फुकुवाद्वारा निर्देशित यो फिल्म सन् २०२६ को अप्रिलमा रिलिज हुने तय भएको छ ।

‘डेडलाइन रिपोर्ट’ अनुसार, टिजरले अन्य ‘म्युजिकल बायोपिक’ फिल्मको टिजरको सोही अवधिको भ्यूज संख्यालाई उछिनेको छ ।

फिल्ममा जुलियानो क्रु-भाल्डीले जवान माइकलको भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । कोलम्यान डोमिंगोले जो ज्याक्सनको भूमिकामा, निया लङले क्याथरिन ज्याक्सनको भूमिकामा, क्याट ग्राहमले डायना रसको भूमिकामा अभिनय गरेका छन् ।

“माइकल“ भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अन्य टिजर ट्रेलरमा “टेलर स्विफ्ट : द इरास टुर“ समावेश छ, जसलाई ९ करोड ६१ लाख भ्यूज प्राप्त भएको थियो । “बब मार्ले : वान लभ“ ले ६०.१ मिलियन, “बोहेमियन र्‍याप्सोडी“ ले ५७.६ मिलियन र बब डिलनको “अ कम्प्लीट अननोन“ ले ४७.२ मिलियन भ्यूज थिए ।

“माइकल“ अप्रिल २४, २०२६ मा रिलिज हुनेछ ।

माइकल ज्याक्सन
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

