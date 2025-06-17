‘पपका राजा’ माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्मको टिजर सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लायन्सगेटले माइकल ज्याक्सनको जीवनीमा आधारित फिल्म 'माइकल' को ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ।
- फिल्म २४ अप्रिल २०२६ मा रिलिज हुने छ र ज्याक्सनको भूमिकामा उनका भतिजा जाफर ज्याक्सन देखिएका छन्।
- फिल्मले पप राजाको जीवन यात्रा र उनको स्थायी विरासतलाई चित्रण गर्नेछ।
लस एन्जलस । लायन्सगेटले ‘पप राजा’ माइकल ज्याक्सनको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘माइकल’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ ।
एन्टोइन फुकुवा निर्देशित यो फिल्म २४ अप्रिल, २०२६ मा रिलिज हुनेछ । ज्याक्सनको भूमिकामा उनका भतिजा जाफर ज्याक्सन देखिएका छन् ।
टिजरको सुरुवात स्टुडियोमा प्रतिष्ठित गायक क्विन्सी जोन्स (केन्ड्रिक स्याम्पसन) बाट सुरु हुन्छ, जो भन्छिन्, ‘मलाई थाहा छ तपाईं यसको लागि लामो समयदेखि पर्खिरहनुभएको छ । ट्रयाक बनिसकेका छन्, गीतहरू तयार छन् । माथिबाटै लिऔं ।’
जाफर ज्याक्सनसँगै, फिल्ममा माइल्स टेलरले ज्याक्सनका वकिल र सल्लाहकार जोन ब्रान्काको भूमिकामा, कोलम्यान डोमिंगोले उनका बुबा जो ज्याक्सनको भूमिकामा अभिनय गरेका छन् ।
फिल्मको पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन मिति अक्टोबर ३, २०२५ मितिमा तोकिएको थियो । त्यो स्थगित गरेर २४ अप्रिलमा फिल्म ल्याउने जनाइएको छ ।
‘माइकल’ ले विश्वभरका सुपरस्टारको पप राजाको रूपमा संसारमा प्रसिद्धी फैलाएका ज्याक्सनको जीवन यात्रा चित्रण गर्छ ।
‘संसारले अहिलेसम्म चिनेका सबैभन्दा प्रभावशाली, अग्रणी कलाकारको जीवन र स्थायी विरासतलाई फिल्मले चित्रण गर्छ’ सारांशमा भनिएको छ ।
