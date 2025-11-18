+
दार्चुलामा ३.५ म्याग्निच्यूडको भूकम्प

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सोमबार दिउँसो २ बजेर ४३ मिनेटमा दार्चुलाको गोकुलेश्वर आसपासमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १५:२६

  • दार्चुलाको गोकुलेश्वर आसपास सोमबार दिउँसो २ बजेर ४३ मिनेटमा ३.५ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ।

२४ कात्तिक, काठमाडौं। दार्चुलामा ३.५ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सोमबार दिउँसो २ बजेर ४३ मिनेटमा दार्चुलाको गोकुलेश्वर आसपासमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो ।

यसअघि  बझाङको दान्तोला क्षेत्र आसपास क्षेत्रमा राति ८ मिनेट जाँदा ४.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।

