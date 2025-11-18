मधेश प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभको नाम सिफारिस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
२४ कात्तिक, काठमाडौं। सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ ‘कर्ण’को नाम सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरेन्द्र लाभलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो ।
उनी अर्थशास्त्रको प्राध्यापक हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनकपुरमा २०३६ सालदेखि २०७२ सालसम्म अध्यापन गराए ।
त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सन् २०२२-२३ सम्म सदस्यको रुपमा काम गरे।
मैथली साहित्यमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका उनको नेपाली तथा हिन्दी साहित्यमा पनि थुप्रै लेखरचना प्रकाशित छन् ।
