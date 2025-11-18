सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ प्रतिशत बढ्यो

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ११ प्रतिशत बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो नाफा ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ थियो ।

कम्पनीको खुद प्रिमियम आम्दानी बढेको छ, जसको प्रभाव नाफामा पनि देखिएको हो । खुद प्रिमियम आम्दानी पहिले २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी पहिले ९.२० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १०.२२ रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३४ रुपैयाँ ४२ पैसा छ ।

५ अर्ब १ करोड चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको विपत्ति कोषमा ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै सञ्चित आम्दानी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । सोमबार बजार बन्द हुँदा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४२९ रुपैयाँ छ ।