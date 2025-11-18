सानिमा बैंकको सीईओमा पवनकुमार आचार्य नियुक्त

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सानिमा बैंकले पवनकुमार आचार्यलाई माघ १२ गतेदेखि लागु हुनेगरी चार वर्षे कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको छ।
- आचार्य हाल सानिमा बैंककै डेपुटी सीईओ हुन् र सीईओ निश्चलराज पाण्डेको कार्यकाल माघ ११ गते सकिँदैछ।
२५ कात्तिक, काठमाडौं । सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पवनकुमार आचार्य नियुक्त भएका छन् ।
सोमबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैडकले आचार्यलाई माघ १२ गतेदेखि लागु हुनेगरी ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो ।
आचार्य हाल सानिमा बैंककै डेपुटी सीईओ हुन् । हालका सीईओ निश्चलराज पाण्डेको कार्यकाल माघ ११ देखि सकिँदैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4