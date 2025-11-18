‘मिस कोशी २०२५’ को उपाधि रजनी थापालाई

+
२०८२ कात्तिक २५ गते १४:३६

  • रजनी थापाले विराटनगरमा आयोजित नवौँ संस्करणको 'मिस कोशी २०२५' को उपाधि जितेकी छिन्।
  • थापाले १ लाख नगद र उपहार प्राप्त गरेकी छन् भने दीपान्जली राई फस्ट रनरअप घोषित भएकी छिन्।
  • प्रतियोगिताको आयोजना जय मिडिया म्यानेजमेन्ट प्रालिले गरेको थियो र मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो।

विराटनगर । उर्लाबारी मोरङकी रजनी थापाले नवौँ संस्करणको ‘मिस कोशी २०२५’ को उपाधि जितेकी छिन् ।

विराटनगरमा आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा १६ फाइनलिस्टलाई उछिन्दै उनले उपाधि चुमिन् । जितसँगै थापाले १ लाख नगद र उपहार प्राप्त गरेकी छन् ।

प्रतियोगितामा सुनसरीकी दीपान्जली राई ‘फस्ट रनरअप’, इनरुवाकी गरिमा शाशंकर ‘सेकेण्ड रनरअप’, काठमाडौंकी भूमिका नेपाल ‘थर्ड रनरअप’ र धरानकी दीया राई ‘फोर्थ रनरअप’ भए ।

विधागततर्फ सुन्दरहरैचाकी लक्ष्मी चौधरी ‘अर्गनाइजर च्वाइस’, अर्जुनधाराकी युनिका विश्वकर्मा ‘मिस पपुलर’, इटहरीकी अपेक्षा चौधरी ‘मिस पब्लिक च्वाइस’, बेलबारीकी सरु लिम्बु ‘मिस ब्यूटी विथ ब्रेन’ घोषित भए ।

रजनी थापा ‘मिस पर्सनालिटी’, युनिका विश्वकर्मा ‘मिस मल्टिमिडिया’, गरिमा शाशंकर ‘मिस ट्यालेन्ट’ चुनिए ।
विराटनगरकी सिम्रन साहु ‘मिस फोटोजेनिक’, दीया राई ‘मिस ब्यूटिफूल स्माइल’, दीपान्जली राई ‘मिस ब्यूटिफूल हेयर’, लक्ष्मी चौधरी ‘मिस इन्टेलेक्ट’ घोषित भए ।

अपेक्षा चौधरी ‘मिस क्याटवाक’, विराटनगरकी निमा राजवंशी ‘मिस फिजिक’, विराटनगरकी दीपिका शाह ‘मिस बेस्ट ट्रान्सफरमेशन’ र भूमिका नेपाल ‘मिस रिफरेसिङ फेस’ घोषित भए ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको प्रतियोगिताको आयोजना जय मिडिया म्यानेजमेन्ट प्रालिले गरेको हो ।

