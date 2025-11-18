जापानी फिल्मलाई संसारभर फैलाएका अभिनेता नाकादाईको निधन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जापानका प्रसिद्ध रंगमञ्च तथा फिल्म अभिनेता तात्सुया नाकादाईको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।
- नाकादाईले ७ दशक लामो करिअरमा १०० भन्दा बढी फिल्ममा काम गरेका थिए र जापानी सिनेमाको पहिचान विश्वभर फैलाएका थिए।
- उनले २०१५ मा कला र विज्ञानमा योगदान पुर्याएकोमा जापानको सर्वोच्च सम्मान, अर्डर अफ कल्चर प्राप्त गरेका थिए।
टोकियो । जापानका प्रसिद्ध रंगमञ्च तथा फिल्म अभिनेता तात्सुया नाकादाईको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
नाकादाईले निर्देशकहरू मासाकी कोबायाशी र अकिरा कुरोसावाजस्ता हस्तीसँग रान, कागेमुशा र हाई एण्ड लोजस्ता फिल्ममा सहकार्य गरेका छन् । जापान टाइम्सले पहिलोपटक यसबारे समाचार लेखेको छ ।
७ दशक लामो करिअरमा १०० भन्दा बढी फिल्ममा काम गरेका नाकादाईको कामले बीसौं शताब्दीको दोस्रो आधातिर जापानी सिनेमाको वास्तविक पहिचानलाई संसारभर फैलायो ।
उनले यसका लागि हिरोशी तेशिगहारा, मिकियो नारुसे र कोन इचिकावा जस्ता फिल्म निर्माताहरूसँग काम गरे ।
उनी आफूलाई मुख्यतया थिएटर अभिनेता मान्थे र कहिल्यै कुनै पनि जापानी स्टुडियोसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेनन्, जसले गर्दा उनले धेरै फरक निर्देशकसँग काम गर्न स्वतन्त्रता पाए ।
पहिलो प्रमुख अन-स्क्रिन काममध्ये उनीसामु कोबायाशीको सन् १९५३ को नाटक “द थिक-वाल्ड रुम“ मा कैदीको भूमिका निर्वाह गर्ने अप्रत्याशित भूमिका थियो, जसले अर्को ३ दशकसँग ‘समुराई रिबेलियन’ र ‘क्वाइदान’ जस्ता फिल्मका लागि काम गरे ।
पश्चिमी दर्शकका लागि, नाकादाई कुरोसावाको सन् १९८५ को फिल्म “रान“ मा प्रमुख भूमिकाको लागि परिचित छन्, जुन शेक्सपियरको “किंग लियर“ बाट प्रेरित सेन्गोकु-काल-सेट युद्ध महाकाव्य हो जसबाट कुरोसावाले अस्कर मनोनयन प्राप्त गरे ।
त्यसपछि, ५० को दशकको सुरुतिर, नाकादाईले एक उजाड संसारले थकित योद्धाको चित्रण गर्न तीव्र, भूत जस्तो मेकअप लगाएर धेरै पाको उमेरको भूमिकामा अभिनय गरे ।
नाकादाई चानबारा विधाको एक हिस्सा पनि थियो, जसमाथि कोबायाशीको उत्कृष्ट अस्तित्ववादी “हाराकिरी“ र किहाची ओकामोटोको हास्यपूर्ण “किल’ जस्ता समुराई फिल्महरू निर्माण भए ।
नाकदाईले जीवनको उत्तराद्र्धसम्म पनि स्क्रिन-अभिनयलाई जारी राखे । नाकादाईको जन्म डिसेम्बर १३, १९३२ मा टोकियोमा भएको थियो । उनी चार दाजुभाइ दिदीबहिनीमध्ये दोस्रो सन्तान थिए ।
उनी चिबामा हुर्केका थिए, जहाँ उनका बुबाले सन् १९४१ मा आफ्नो मृत्यु नहोउन्जेलसम्म बस चालकको रूपमा काम गर्थे ।
नाकादाईले जापानका दुईवटा ब्लू रिबन अवार्ड जितेका थिए, पहिलो सन् १९६२ मा “हाराकिरी“ को लागि र दोस्रो सन् १९८० मा “कागेमुशा“ र “द ब्याटल अफ पोर्ट आर्थर“ को लागि ।
२०१५ मा, उनले कला र विज्ञानमा योगदान पुर्याएकोमा जापानको सर्वोच्च सम्मान, अर्डर अफ कल्चर प्राप्त गरे ।
