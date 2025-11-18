+
राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाबीच वार्ता जारी

धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा दिउँसो ३ बजेदेखि जारी छलफलमा दुई नेता मात्र सहभागी छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १६:४९

  • राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच २५ कात्तिक दिउँसो ३ बजेदेखि धुम्बाराहीस्थित होटलमा भेटवार्ता भइरहेको छ।
  • छलफलमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, आगामी निर्वाचन र पार्टी एकताको विषयमा केन्द्रित रहेर दुई अध्यक्षले छलफल गरिरहेका छन्।
  • राप्रपा नेपालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा एकता वार्ता समिति गठन गरेको छ र पार्टी एकताको लागि विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरिरहेको छ।

२५ कात्तिक, काठमाडौं। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच भेट वार्ता चलिरहेको छ।

धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा दिउँसो ३ बजेदेखि छलफल चलिरहेको हो। छलफलमा दुई नेता मात्र सहभागी छन्।

राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, आगामी निर्वाचन र पार्टी एकताको विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल चलिरहेको छ।

‘जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, आगामी निर्वाचन र पार्टी एकताको विषयमा केन्द्रित रहेर दुई अध्यक्ष छलफलमा जुट्नु भएको छ,’ महामन्त्री बर्तौलाले भने, ‘राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकीकृत गर्ने र बलिया शक्ति निर्माण गर्ने अभिप्रायका साथ यो छलफल चलेको हो।’

राप्रपा नेपालले पछिल्ला केही महिनादेखि पार्टी एकतालाई जोड दिएर छलफल चलाइरहेको छ।

यसैक्रममा केही दिनअघि सकिएको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष तेज कुरूम्वाङ र महामन्त्री राजाराम बर्तौला सदस्य रहेको एकता वार्ता समिति गठन गरेको थियो।

वार्ता समितिले यसबीचमा विचार मिल्ने विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ।

राप्रपा भने पछिल्लो समय आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ। महामन्त्री धवलशम्शेर राणाको नेतृत्वमा असन्तुष्ट नेताहरू केन्द्रीकृत हुँदै गएका बेला राप्रपामा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ।

अध्यक्ष कमल थापा राजेन्द्र लिङ्देन
