+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाकिस्तानको इस्लामाबादमा आत्मघाती विस्फोट, १२ जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १६:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा आत्मघाती विस्फोट हुँदा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु र २७ जना घाइते भएका छन्।
  • विस्फोट अदालत भवन बाहिर मङ्गलबार मध्यान्न १२:३९ बजे भएको र आक्रमणकारीले प्रहरी सवारीलाई लक्षित गरेको गृहमन्त्री नकवीले बताए।
  • गृहमन्त्री नकवीले घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र आक्रमणकारीलाई केही घण्टामा पहिचान गर्ने प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।

२५ कात्तिक, काठमाडौं । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा अदालतबाहिर भएको आत्मघाती विस्फोटमा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा २७ जना घाइते भएका छन् ।

इस्लामाबादको जी–११ क्षेत्रस्थित जिल्ला र सत्र अदालतको भवन बाहिर मङ्गलबार स्थानीय समय अनुसार मध्यान्न १२:३९ बजे आत्मघाती विस्फोट भएको पाकिस्तानी समाचार संस्था डनले जनाएको छ ।

विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधि सहभागी अन्तरसंसदीय वक्ता सम्मेलन भइरहेका बेला विस्फोट गराइएको समाचारमा उल्लेख छ । पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोसिन नकवीले अदालत बाहिर पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विस्फोट आत्मघाती भएको पुष्टि गरे ।

गृहमन्त्री नकवीका अनुसार घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफ स्वयं अस्पतालहरूसँग सम्पर्कमा रहेका गृहमन्त्री नकवीले बताए ।

‘आक्रमणकारी करिब १२ मिनेटसम्म अदालत बाहिर उभिएको थियो । उसले सुरुमा अदालतभित्र पस्ने प्रयास गर्‍यो, तर असफल भएपछि बाहिर रहेको प्रहरी सवारीलाई लक्षित गर्‍यो,’ नकवीले भने । घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए ।

‘अहिलेको पहिलो प्राथमिकता आक्रमणकारी पत्ता लगाउनु हो, हामीले केही घण्टामा हामी उसलाई पहिचान गर्नेछौं,’ गृहमन्त्री नकवीले भने ।

राजधानी इस्लामाबादको मुटुमै घातक विस्फोट गराइएको भन्दै उनले अपराधीलाई कारबाही गरिछाड्ने बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा जलेको सवारीसाधनबाट आगो र धुवाँको मुस्लो उडिरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति आसिफ अलि जरदारीले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिलेको ट्विटर) मार्फत् शोक व्यक्त गर्दै मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।

आत्मघाती विस्फोट इस्लामाबाद पाकिस्तान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

५४ प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ताको माग सम्बोधन हुने गरी निष्कर्षमा पुगौँ : सहमहामन्त्री जीवन परियार

५४ प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ताको माग सम्बोधन हुने गरी निष्कर्षमा पुगौँ : सहमहामन्त्री जीवन परियार
अस्ट्रेलियामा भेटियो ‘लुसिफर’ मौरी : सिङ भएको नयाँ प्रजातिले वैज्ञानिकहरू नै चकित

अस्ट्रेलियामा भेटियो ‘लुसिफर’ मौरी : सिङ भएको नयाँ प्रजातिले वैज्ञानिकहरू नै चकित
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल नयाँदिल्ली प्रस्थान

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल नयाँदिल्ली प्रस्थान
प्रत्यक्ष कार्यकारीले देशका सबै समस्या समाधान गर्छ भन्नु मुर्खता हो : अधिकारी

प्रत्यक्ष कार्यकारीले देशका सबै समस्या समाधान गर्छ भन्नु मुर्खता हो : अधिकारी
वर्तमान सरकार चुनाव गराउन कुर्सीमा आएको हो, अरु सोच्ने ठाउँ छैन : देवकोटा

वर्तमान सरकार चुनाव गराउन कुर्सीमा आएको हो, अरु सोच्ने ठाउँ छैन : देवकोटा
महाधिवेशनसम्बन्धी एउटै प्रस्ताव लिएर जाऔं : अम्बिका बस्नेत

महाधिवेशनसम्बन्धी एउटै प्रस्ताव लिएर जाऔं : अम्बिका बस्नेत

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित