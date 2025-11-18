एनपीएलमा आज लुम्बिनी लायन्स र जनकपुर बोल्ट्स खेल्दै

१९ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जारी सिद्धार्थ बैक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) त्रिकेटमा आज लुम्बिनी लायन्स र जनकपुर बोल्ट्सबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । खेल अपराह्न चार बजे हुनेछ ।
६ खेलबाट ६ अंक जोडेको लुम्बिनीलाई प्लेअफ पुग्न आजको खेल अति महत्वपूर्ण छ । लुम्बिनीले जितेमा पोखरा एभेन्जर्स, चितवन राइनोज र जनकपुर बाहिरनेछन् ।
साविक बिजेता जनकपुरले यस सिजन हालसम्म भएका पाँच खेलबाट दुई अंक मात्र पाएको छ ।
विहीबारको खेलमा शाहब आलमको ह्याट्रिकसहित ६ विकेटको शानदार बलिङमा काठमान्डु गोर्खाजले पोखरा एभेन्जर्सलाई हराएर प्लेअफमा पुगेको छ ।
लगातार ६ खेल जितेको सुदूरपश्चिम रोयल्स शीर्षस्थानमै रहेर पहिलो क्वालिफायर खेल्ने पक्का भइसकेको छ ।
