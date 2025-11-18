+
विद्यालयहरूको जग्गा हिनामिना भएको गुनासो, मन्त्री पुनले मागे जग्गाको विवरण

२०८२ कात्तिक २५ गते १८:२५

२५ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय र सिकाइ केन्द्रहरूको जग्गाको विवरण माग गरेका छन् ।

जग्गा हिनामिना भएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले देशैभरका विद्याल र सिकाइ केन्द्रको जग्गाको स्थिति माग गरेका हुन् ।

‘जग्गा हिनामिना भएको भनेर धेरै जिल्लाहरू बाट रिपोर्ट आएको हुनाले सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका नाममा भएका जग्गा विवरण, तिनको भोगचलनको अवस्था र जग्गा सम्बन्धी के कस्ता समस्या छन् भनेर देशैभरिका विद्यालयबाट त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छु,’ मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्

विद्यालय
