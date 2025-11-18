लन्डनमा सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिए नेपाली विद्यार्थी

लन्डन । लन्डनमा एक नेपाली विद्यार्थीको सुतेकै अवस्थामा निधन भएको छ ।
एक वर्षअघिमात्र अध्ययनका लागि बेलायत आएका सल्यानको भल्चौर ७ का योमन चन्दको मंगलबार बिहान ९:३० बजे लन्डन एजवेयरमा निधन भएको उनीसँगै बस्ने मनोज कुँवरले जानकारी दिए ।
युनिभर्सिटी अफ हर्टफोर्डसायर, ह्याटफिल्डमा एमएस्सी कम्युनिकेसन्स् एण्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि आएका २६ वर्षीय चन्दले आफ्नो पढाइ उत्तीर्ण गरेर भोलिपल्ट सर्टिफिकेट लिँदै थिए ।
रुम मेट मनोजले दिएको जानकारी अनुसार, सोमबार बिहान ९ बजेतिर योमनले ‘अलि अलि बिरामी छु, टाउको दुखेको छ र भमिट पनि भयो’ भनेका थिए । सायद खाना नपचेर होला भमिट भएको भन्ने सोचेर मनोजले पनि सामान्य रुपमै लिए । सोमबार दिउँसो ३ बजे योमन साथीसँगै सेन्ट्रल लन्डन गएर नेपाली रेष्टुरेन्टमा म:म: खान भनी निस्केका थिए ।
मनोजले राति ९:१९ बजे योमनलाई फोन गर्दा उनीहरु वाटरलु रहेछन् । पछि घर आएर राति ११ बजेतिर खाना बनाउन थाले योमन । मनोजकै भनाइमा, राति १२ बजेतिर खाना खाएर १:३० बजेतिर उनी र योमन एउटै कोठामा सुते । बिहान ७:४० को अलार्म बजेपछि मनोज उठे । तर, ८ बजे शुरु हुने कामका लागि ७ बजे नै निस्कने योमन उठेका थिएनन् ।
काममा जान ढिला भइसकेकाले मनोजले हात समाएर ‘योमन, उठ् काममा जान ढिला भयो’ भने, साथी बोलेन । मनोजले उनको हात चिसो रहेको महसुस गरे । ‘७:५० बजेसम्म पनि शरीरले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको, श्वासप्रश्वास चाल पनि नभएको पाएपछि उनले तुरुन्त ७.५३ मा एम्बुलेन्सलाई फोन गरेँ,’ मनोजले भने ।
मेडिकल टिमको सुझाव अनुसार मनोजले तत्काल सिपीआर पनि गरेका थिए । ८ बजेतिर स्वास्थकर्मी आएर जाँच गर्दा सुगर लेभल २ मात्र थियो । सुगर लेभल ५.० पुग्ने बेलासम्म शरीरले सुगर लिएन अनि मंगलबार बिहान ९:३० बजे स्वास्थ्यकर्मीले मृत घोषणा गरे ।
मेडिकल टिमले पुलिस अनि पुलिसले पनि यो केस सिआइबीलाई ह्याण्डओभर गरिसकेको र उसले ‘नेचुरल डेथ’ भनेको मनोजले जनाए ।
फरेन्सिक टिमले प्रक्रिया पुरा गरेपछि शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिनेछ ।
मनोज आफूसँगै बस्ने साथीको असामयिक निधनपछि विक्षिप्त छन् । ‘उसलाई स्वास्थ्य समस्या पनि थिएन, डिप्रेसनमा गएको पनि होइन । काम पहिला म्याक डोनाल्ड्समा गर्दथ्यो, पछि भिलेज होटलमा पाएको थियो’, उनले भने, ‘हेर्दाहेर्दै साथी अस्तायो, कल्पना पनि गर्न सकिरहेको छैन ।’
घटनास्थलमा रहेका एनआरएनए यूके अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले परिवार, विश्वविद्यालय र उनका साथीहरुसँग सल्लाह गरी अन्त्येष्टीको प्रबन्ध गरिने जनाए । ‘हामी स्वर्गीय चन्दको परिवारका लागि आर्थिक, नैतिक सहयोगका साथ समुदायमा जनचेतना जगाउने कार्यमा अझ बढी सक्रिय हुन्छौं’, अध्यक्ष पुडासैनीले भने, ‘नेपालबाट आएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले अहिले धेरै समस्या भोगेका छन् । बसाइँ, जागिर, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि । उनीहरुमा जनचेतना जगाउन अत्यन्त खाँचो देखिएको छ । हामी सबै यसमा लाग्न जरुरी छ ।’
