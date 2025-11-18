+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि शंखरापुरमा जग्गा अधिग्रहणको काम सुरू

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते ९:५०

२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) द्वारा सञ्चालित ४०० के.भी. विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार सूचना जारी गर्दै आयोजना अन्तर्गत रातमाटे सबस्टेशनदेखि लप्सीफेदी सबस्टेशन खण्डमा पर्ने शंकरापुर नगरपालिकाको १ र २ नम्बर वडामा जग्गा अधिग्रहण गरिने जनाएको छ ।

सूचना अनुसार वडानम्बर १ अन्तर्गत पर्ने साविकको नाङ्गलेभार गाविसका ६ र ७ नम्बर वडा तथा साविकको लप्सीफेदी गाविसको ४ र ७ नम्बर वडामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण हुने छ ।

यस्तै शंखरापुर नगरपालिकाको नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने साविकको गाविस नाङ्गलेभारका ८ र ९ नम्बर वडामा आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचनामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ को उपदफा १ को प्रयोजन र जग्गाको स्वामित्व फरक पर्न गएमा सो समेतको दाबीका लागि सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र सरोकारवाला व्यत्तिले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आ-आफ्नो हकदैया वा भोगचलनसम्बन्धी निस्सा प्रमाणसहित रितपूर्वक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन भनिएको छ ।

विद्युत शंखरापुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लक्ष्मी पूजामा स्वदेशी माग धानेर १०१५ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात

लक्ष्मी पूजामा स्वदेशी माग धानेर १०१५ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात
काभ्रेका चार पालिका सडक र विद्युत्‌बाट वञ्चित

काभ्रेका चार पालिका सडक र विद्युत्‌बाट वञ्चित
विद्युतीय संरचनामा उच्च सतर्कता

विद्युतीय संरचनामा उच्च सतर्कता
काठमाडौंसहितका जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध, भएको के हो ?

काठमाडौंसहितका जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध, भएको के हो ?
मधेशमा विद्युत् प्रभावकारी वितरण गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

मधेशमा विद्युत् प्रभावकारी वितरण गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
विद्युत र सिँचाइ सेवामा सुधार ल्याउन विश्व बैंकले नेपाललाई ३५ अर्ब भन्दा बढी ऋण दिने

विद्युत र सिँचाइ सेवामा सुधार ल्याउन विश्व बैंकले नेपाललाई ३५ अर्ब भन्दा बढी ऋण दिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित