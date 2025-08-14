काठमाडौंसहितका जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध, भएको के हो ?

१५ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका जिल्लाहरूमा एकसाथ बिजुली काटिएको छ ।
बुटवल अमराई प्रशारण लाइनमा रुख ढलेर तारमा क्षति पुर्याएपछि बिजुली काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बुटवलमा ट्रिपिङ सुरु भएपनि उदयपुर सिन्धुली लगायतका जिल्लामा पनि विद्युत् अवरुद्ध भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, केहीबेरअघि १० मिनेट लगातार बिजुली काटिएको थियो । अहिले मर्मत् सम्भारको काम भइरहेको छ ।
