गरिमा विकास बैंकको ‘रोड रेस’ प्रतियोगिता मंसिर ६ गते हुने

२६ कात्तिक, काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ भन्ने नाराका साथ मंसिर ६ गते दोस्रो संस्करणको रोड रेस प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ ।
शनिबारका दिन हुने रोड रेस प्रतियोगितामा खुलातर्फ (महिला तथा पुरुष) १० किलोमिटरको हुनेछ । त्यस्तै कर्पोरेट (महिला तथा पुरुष) तर्फ ५ किलोमिटर र भेट्रान (महिला तथा पुरुष) तर्फ ५ किलोमिटर दूरीको हुनेछ ।
गत वर्ष खुला र कर्पोरेट विधामा मात्र रोड रेस प्रतियोगिता आयोजना भएकोमा यस वर्ष महिलातर्फ ४५ वर्ष र पुरुषतर्फ ५० वर्ष उमेर पार गरेका प्रतियोगीलाई पनि समेट्नेगरी भेट्रान विधा थप गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
करिब १ हजार जना प्रतियोगी सहभागी हुने बैंकको अनुमान छ । प्रतियोगितामा खुलातर्फको दुवै समूहका विजेताले जनही ५० हजार र कर्पोरेट तथा भेट्रान तर्फ जनही ३० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
साथै, खुला तर्फ दोस्रो स्थान हासिल गर्नेले ३५ हजार, तृतीय स्थान हासिल गर्नेले २० हजार, चौथो स्थान हासिल गर्नेले १५ हजार र पाँचौ स्थान हासिल गर्नेले १० हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् ।
त्यसैगरी, कर्पोरेट र भेट्रान तर्फ दोस्रो स्थान हासिल गर्नेले जनही २० हजार, तृतीय हुनेले १४ हजार, चौथो हुनेले १० हजार र पाँचौ हुनेले ७ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
बालुवाटार, काठमाडौंस्थित विकास बैंकको प्रस्तावित केन्द्रीय कार्यालय रहने भवन परिसरबाट सुरु हुने रोड रेस प्रतियोगिताको खुला तर्फको प्रतिस्पर्धा बुढानिलकन्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ को कार्यालय भवन पुगेर पुनः सोही बाटो हुँदै बालुवाटार पुगेपश्चात समापन हुनेछ ।
त्यसैगरी कर्पोरेट र भेट्रान तर्फको प्रतिस्पर्धा सोही स्थानबाट सुरु भई बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पताल पुगेर पुनः सोही बाटो बालुवाटार पुगेपश्चात समापन हुनेछ ।
प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विकास बैंकले खल्ती एपसँग सहकार्य गरेको छ । ईच्छुक धावकले प्रतियोगितामा कात्तिक २८ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म खल्ती एप मार्फत २० रुपैयाँ शुल्क तिरेर दर्ता हुन सक्नेछन् ।
