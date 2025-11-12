+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नीति शाहलाई हियाउनेहरूका नाममा

अर्कोतिर सिनेमा साम्रज्यमा पनि पितृसत्ता हावी छ । त्यहाँ स्पटब्वाइदेखि निर्देशकसम्मको लस्कर लगाउने हो भने पुरुषको पंक्ति लामो हुन्छ ।

0Comments
Shares
शिव मुखिया शिव मुखिया
२०८२ कात्तिक २६ गते १८:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भ्यानिटी भ्यानको अभाव छ र यो विलासिता नभई आवश्यक सुविधा हो भन्ने कुरा उठाइएको छ।

‘फलानोले स्टेज भाँचिने गरी नाच्नुभन्दा धरानमा श्रमदान गर्न जानु नि ।’ यो वाक्यांश कस्तो सुनिन्छ ?

ठ्याक्कै यस्तै सुनिन्छ, ‘आम नेपालीले सिटामोल खान पाएका छैनन्, हाम्रो हिरोइनलाई भ्यानिटी भ्यान चाहिएको छ ।’ यी परस्पर अमिल्दा प्रसंग हुन् । स्टेज भाँचिने गरी नाच्नु र श्रमदान फरक कुरा हुन् । त्यस्तै फरक कुरा हुन्, भ्यानिटी भ्यान र सिटामोल पनि ।

सामान्य चेत भएकाले सजिलै भन्न सक्छन्, ‘भ्यानिटी भ्यान माग गर्दैमा सिटामोलको हाहाकार हुने होइन । त्यसोभए एक गायिकाले किन यति छुच्चो र बेढंगको तर्क गरिन् ? यसको जवाफ उनैसँग होलान् । यद्यपि अभिनेत्री नीति शाहले जसरी ‘भ्यानिटी भ्यान भए हुन्थ्यो’ भनेर आफ्नो कुरा राखिन्, त्यो उनको मात्र आवाज थिएन । उनको मात्र आवश्यकता थिएन । बरू समग्र नेपाली फिल्मको प्रतिनिधि आवाज थियो ।

कुरा केही दिन अघिको हो, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले नेपाली कलाकार्मीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा निम्तो गरे । हाम्रो कला क्षेत्रको अवस्था के छ ? कलाकारहरूको समस्या के छ ? उनी सुन्न चाहन्थे । त्यही सुनाउनका लागि फिल्म निर्देशक, निर्माता, कलाकार, लेखक, गायक, संगीतकार, हिरो, हिरोइन त्यहाँ सहभागी भए।

सिनेमा निर्माणमा भइरहेको प्रगति र दुर्गती, सहजता र अवरोध, जोखिम र सम्भावनाबारे त्यहाँ कुराकानी भए । सोही क्रममा अभिनेत्री नीति शाहले आफ्नो भोगाइ सुनाइन्, ‘खासगरी सुटिङका क्रममा महिला कलाकारलाई धेरै असहज हुन्छ । भ्यानिटी भ्यान भइदिएको भए हुन्थ्यो ।’

फिल्म छायांकनको कुनै निश्चित ठाउँ हुँदैन । कहिले शहरमा, कहिले गाउँमा । कहिले गल्लीको भीडमा त कहिले एकलासे जंगलमा । जहाँ पनि हुनसक्छ । हामीकहाँ सुविधायुक्त फिल्म स्टुडियो छैनन्, जहाँ कथाले मागेअनुसार सेट बनाएर छायांकन गर्न सकियोस् ।

अर्कोतिर सिनेमा साम्रज्यमा पनि पितृसत्ता हावी छ । त्यहाँ स्पटब्वाइदेखि निर्देशकसम्मको लस्कर लगाउने हो भने पुरुषको पंक्ति लामो हुन्छ । यस्तोमा सीमित मात्रामा उपस्थित महिला कलाकार र सहयोगीलाई पुरुषसँग सबैकुरा सराबरी साझेदार गर्न सहज हुँदैन ।

अभिनेत्री नै किन नहोस्, उनी एक महिला हुन् । शारीरिक गोपनियतादेखि धेरै कुरामा सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मासिक श्रावको बेला होस, शौचका लागि या पहिरन फेरफारका लागि, सुरक्षित र सहज ठाउँ जरुरी हुन्छ । यी सबै अवस्थामा अस्थायी टहरा वा टेन्ट उपयुक्त विकल्प नहुन सक्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रीसमक्ष नीति शाह : सुटिङमा महिला कलाकारलाई शौचालयको समस्या छ, भ्यानिटी भ्यान चाहियो

त्यही कारणले त फिल्म छायांकनका क्रममा भ्यानिटी भ्यानहरू प्रयोगमा ल्याइन्छन् । थुप्रै बलिउड कलाकारले त आफ्ना लागि निजी भ्यानिटी भ्यान नै छायांकनमा लैजाने गर्छन् ।

फिल्म छायांकनका क्रममा यो एक विलासिता होइन अत्यावश्यक कुरा हुन् । तुलनात्मक रुपमा खर्चिलो हुने भएकाले हुनसक्छ, नेपाली फिल्ममा यसको प्रचलन सुरु भएको छैन । केही समयअघि अभिनेता प्रदिप खड्काले भ्यानिटी भ्यान खरिद गरेको खबर आएको थियो । त्यसबाहेक अरू कलाकर्मीसँग यस्तो सुविधा छैन ।

नेपाली फिल्मको बढ्दो बजारले मात्र होइन, कला संस्कृतिको स्रोत बलियो बनाउन पनि यस क्षेत्रलाई आधुनिक संशाधनको खाँचो छ । त्यसै मध्येको एउटा सानो अंश हो, भ्यानिटी भ्यान ।

भनिहालौं, फिल्म फगत हल्का मनोरञ्जन होइन । यो त कला, संस्कृतिको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्याम हो । यही सौम्य शक्तिको जगमा अहिले विश्वका कतिपय मुलुकले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । तर, हामीकहाँ फिल्मप्रतिको बुझाइ एकदमै आलोकाँचो छ । त्यसैले त फिल्म क्षेत्रका लागि उठ्ने प्रसंगहरू कतिपयका लागि ‘हल्का मजाक’ बन्ने गर्छ । पछिल्लो उदाहरण हो, तिनै गायिकाको भद्धा टिप्पणी ।

अभिनेत्री नीति शाहले छायांकनस्थलमा अनेकन समस्या झेलेर नै भ्यानिटी भ्यानको आवश्यकता महसुस गरेकी हुन् । उनले आफूलाई सुपरस्टार देखाउनका लागि कुनै बिलासी वस्तुको माग गरेकी थिइनन् । तर, कतिपयलाई ‘उल्कै’ भएजस्तो लाग्यो । अनि धमाधम नीतिलाई दिल्लगी गर्न थाले ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिनेमा बुझ्दैन शासक

हुन त यो कस्तो समय छ भने, सामाजिक सञ्जालमा ‘रंगीला कुरा’ गरेर आफूलाई केन्द्रमा राखिरहने । सके भाइरल हुने । तर, ‘भाइरल हुनका लागि’ आफूले के गरिरहेको छु ? के लेखिरहेको छु ? त्यसको छेउटुप्पो भेउ नपाउने ।

कुनै पनि कुरालाई गरिबी, बिरामी, बिपत्ति आदिसँग जोडिदिएपछि मान्छेको ‘सेन्टिमेन्ट’ आफूतिर तानिन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । त्यही धारणको नतिजा त हो ‘फलानो चिज किन्नुभन्दा त गरिबलाई खानेकुरा दिनु नि’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू ।

यसरी अरूको उछितो काड्नेहरूले सो प्रश्न आफैंतिर फर्केर गर्न सक्छन् ? गरेका छन् ? ती गायिकाले नीति शाहलाई हियाउँदै लेखेकी छिन्, ‘आम नेपालीका बालबच्चाले दक्ष शिक्षा पाएका छैनन्, हाम्रा हिरोइनलाई सुसु गर्न सजिलो हुने भ्यानिटी भ्यान चाहिएको छ ।’  यहाँ नीति शाहले उठाएको प्रसंगलाई ‘बालबच्चाले शिक्षा नपाएको’ कुरासँग जोडेर सर्वसाधरणको ‘सहानुभूति’ तान्ने चेष्टा गरेकी छिन् ।

उसो भए, यी गायिका किन खर्चिलो ध्वनि र प्रकाशले सु–सज्जित तामासिक स्टेजमा उभिएर नाचगान गर्छिन् ? त्यति भव्य स्टेज बनाउने खर्चले ‘दूर दराजका सुत्केरीलाई पोषिलो खानेकुरा दिए हुँदैनथ्यो ?

यो पनि पढ्नुहोस

जब ‘गौरवशाली दिन’को उत्सवमा रंगिनेछ नेपाली सिनेमा
नीति शाह
लेखक
शिव मुखिया

शिव मुखिया अनलाइनखबर डटकमका कला तथा जीवनशैली ब्युरो संयोजक हुन् । उनी समाज, जीवनशैली र कला-मनोरञ्जन विषयमा लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘भ्यानिटी भ्यान’ विवादबारे नीति : मेरो उद्देश्य महिला कलाकारको आवाज बन्नु हो

‘भ्यानिटी भ्यान’ विवादबारे नीति : मेरो उद्देश्य महिला कलाकारको आवाज बन्नु हो
मन्त्रीसमक्ष नीति शाह : सुटिङमा महिला कलाकारलाई शौचालयको समस्या छ, भ्यानिटी भ्यान चाहियो

मन्त्रीसमक्ष नीति शाह : सुटिङमा महिला कलाकारलाई शौचालयको समस्या छ, भ्यानिटी भ्यान चाहियो
नीति शाहसँग काठमाडौंमा देखिए साउथ स्टार राजीव पिल्लई

नीति शाहसँग काठमाडौंमा देखिए साउथ स्टार राजीव पिल्लई
नीति भन्छिन् : मलाई गाउँले रोलमा कम्फर्टेबल लाग्न थालेको छ

नीति भन्छिन् : मलाई गाउँले रोलमा कम्फर्टेबल लाग्न थालेको छ
नीति शाह, मुकुन भुसाल स्टारर ‘जदौ’को छायांकन भदौदेखि

नीति शाह, मुकुन भुसाल स्टारर ‘जदौ’को छायांकन भदौदेखि
नीति शाह मधेश युनाइटेडको ब्रान्ड एम्बासडर

नीति शाह मधेश युनाइटेडको ब्रान्ड एम्बासडर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित