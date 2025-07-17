+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘भ्यानिटी भ्यान’ विवादबारे नीति : मेरो उद्देश्य महिला कलाकारको आवाज बन्नु हो

‘सफा शौचालय र निजीरुपमा कपडा फेर्ने सुरक्षित स्थान कुनै विलासिता होइन । यो आधारभूत अधिकार हो’ नीति लेख्छिन्, ‘सहर होस् या गाउँ, महिला कलाकारले यस्ता सुविधा पाउनुपर्छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते १२:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले फिल्म कलाकारसँग अन्तक्रिया गर्दै महिला कलाकारका समस्या सुन्नुभयो।
  • अभिनेत्री नीति शाहले महिला कलाकारका लागि भ्यानिटी भ्यान र शौचालयको व्यवस्था गर्न मन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो।
  • नीति शाहले आफ्नो सुझावलाई कलाकारको गरिमा, सुरक्षा र पेशागत सम्मानसँग जोडिएको विषयको रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो।

काठमाडौं । गत शुक्रबार संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले फिल्म कलाकारसँग अन्तक्रिया र भलाकुसारी गरे ।

त्यहाँ उनले आफ्ना कुरा राख्नेदेखि कलाकारको गुनासासम्म सुन्न भ्याए । त्यस क्रममा उनलाई विभिन्न कलाकारले सुझाव र सल्लाह दिए ।

अभिनेत्री नीति शाहले छायांकनको क्रममा महिला कलाकारलाई समस्या भएको भ्यानिटी भ्यानको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । शौचालय जडित ती भ्यान ल्याउन सकिए महिला कलाकारलाई सजिलो हुने नीतिको भनाइ थियो ।

उनले दिएको उक्त सल्लाह मिडियामा चर्चाको विषय बन्यो । केही नाम चलेका कलाकारले सेयर नै गरेर उनको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । मुलुकका ठूला समस्या छाडेर हिरोइन भ्यानिटी भ्यानतिर लागेको भन्दै विरोध पनि भयो ।

यो समग्र प्रकरणमा, अभिनेत्री शाहले टिप्प्णी गर्दै प्रष्टीकरणको प्रयत्न गरेकी छन् ।

उनले मन्त्रीलाई आफूले दिएको सुझाव, सल्लाहलाई हाँसो वा हल्का रुपमा नलिइ यसलाई कलाकारको गरिमा, सुरक्षा र पेशागत सम्मानसँग जोडिएको विषयमा रुपमा लिन आग्रह गरेकी छन् ।

‘सफा शौचालय र निजीरुपमा कपडा फेर्ने सुरक्षित स्थान कुनै विलासिता होइन । यो आधारभूत अधिकार हो’ नीति लेख्छिन्, ‘सहर होस् या गाउँ, महिला कलाकारले यस्ता सुविधा पाउनुपर्छ ।’

आफ्नो उद्देश्य अनुभव साझा गर्नु र महिला कलाकारको आवाज बन्नु रहेको नीतिको भनाइ छ ।

‘चलचित्र उद्योग संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने हुनाले यस्तो विषय उहाँहरूसमक्ष राख्नु पूर्णरुपमा उचित हो’ नीतिले भनेकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रीसमक्ष नीति शाह : सुटिङमा महिला कलाकारलाई शौचालयको समस्या छ, भ्यानिटी भ्यान चाहियो
नीति शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मन्त्रीसमक्ष नीति शाह : सुटिङमा महिला कलाकारलाई शौचालयको समस्या छ, भ्यानिटी भ्यान चाहियो

मन्त्रीसमक्ष नीति शाह : सुटिङमा महिला कलाकारलाई शौचालयको समस्या छ, भ्यानिटी भ्यान चाहियो
नीति शाहसँग काठमाडौंमा देखिए साउथ स्टार राजीव पिल्लई

नीति शाहसँग काठमाडौंमा देखिए साउथ स्टार राजीव पिल्लई
नीति भन्छिन् : मलाई गाउँले रोलमा कम्फर्टेबल लाग्न थालेको छ

नीति भन्छिन् : मलाई गाउँले रोलमा कम्फर्टेबल लाग्न थालेको छ
नीति शाह, मुकुन भुसाल स्टारर ‘जदौ’को छायांकन भदौदेखि

नीति शाह, मुकुन भुसाल स्टारर ‘जदौ’को छायांकन भदौदेखि
नीति शाह मधेश युनाइटेडको ब्रान्ड एम्बासडर

नीति शाह मधेश युनाइटेडको ब्रान्ड एम्बासडर
‘जदौ’को शीर्ष अभिनेत्रीमा नीति अनुबन्धित

‘जदौ’को शीर्ष अभिनेत्रीमा नीति अनुबन्धित

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित