+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
भिडियो संवाद :

नीति भन्छिन् : मलाई गाउँले रोलमा कम्फर्टेबल लाग्न थालेको छ

‘कोशेढुंगा’मा निलिमा पात्रको रोलमा देखिएकी उनले यसका लागि भैंसी, बाख्रालाई खुवाइन्, दूध दोइन, घाँस काटिन् । सहरमा जन्मिएकी नीतिको लागि गाउँले जीवनको यो अनुभव नयाँ थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १२:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नीति शाहले आगामी भदौ १२ गतेबाट प्रदर्शन हुने फिल्म 'कोशेढुंगा'मा निलिमा पात्रमा अभिनय गरेकी छन् र यसलाई महिला केन्द्रित फिल्म बताएकी छन्।
  • नीतिले दुई वर्षमा पाँच फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् र 'मोहर' उनको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक व्यवसायिक सफल फिल्म हो।
  • नीतिले एरोस्पेस इन्जिनियर याच्नित राणासँग अदालती विवाह गरिन् र यसै वर्ष विवाह समारोह गर्ने तयारीमा छिन्।

काठमाडौं । ‘मिस नेपाल’ पेजेन्टको पृष्ठभूमिबाट चम्किएकी नीति शाह अहिले घरेलु फिल्मकी ब्यस्त अभिनेत्री हुन् । मिस नेपाल इन्टरन्यासनल उपाधिले उनलाई परिचय दिलायो ।

उनै नीति अहिले घरेलु फिल्मकी ब्यस्त अभिनेत्री हुन् । ‘खजुरे ब्रो’बाट फिल्ममा डेब्यू गरेकी नीतिले दुईवर्षको दौरान ५ फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् । ‘मोहर’ उनको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक व्यवसायिक सफल फिल्म हो ।

भदौ १२ गतेदेखि उनको आगामी फिल्म ‘कोशेढुंगा’ प्रदर्शन तयारीमा छ । सर्वकालिन ब्लकबस्टर ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ निर्देशन गरेका सरोज पौडेल निर्देशित यो फिल्म दर्शकमाझ प्रतीक्षित पनि छ ।

यो फिल्मको महत्वपूर्ण भूमिकामा नीतिले अभिनय गरेकी छन् । अनलाइनखबर स्टुडियोमा नीतिले ‘कोशेढुंगा’, फिल्म करिअर, विवाह समारोहबारे गफगाफ गरिन् ।

‘कोशेढुंगा’मा निलिमा पात्रको रोलमा देखिएकी उनले यसका लागि भैंसी, बाख्रालाई खुवाइन्, दूध दोइन, घाँस काटिन् । सहरमा जन्मिएकी नीतिको लागि गाउँले जीवनको यो अनुभव नयाँ थियो ।

‘मेरो लागि यो रोल चुनौतिपूर्ण, रोचक र राम्रो अवसर पनि थियो’ उनले भनिन्, ‘निलिमा निकै रोचक पात्र, गोठमा काम गर्नुपर्‍यो । भैंसी बाख्राहरूसँग खाना दिनुपर्‍यो । निलिमाको पात्र निभाउन मलाई कोशेढुंगाको सुटिङमा एकदम रमाइलो लाग्यो । मेरो लागि यो पात्र स्मरणीय पनि हुन्छ कि ।’

महिलाकेन्द्रित यो फिल्म तीजजस्ता पर्वमा निकै सान्दर्भिक हुने उनको ठम्याइ छ । महिलाको नजरबाट फिल्म बनेको र महिला दर्शकलाई रिलेट गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘कोशेढुंगालाई महिला केन्द्रित फिल्म नै भनौं । नेपालका धेरै घरबाट धेरैजसो काम गर्न खाडी मुलुक जानुभएको छ’ भन्छिन्, ‘श्रीमतीहरु श्रीमानलाई कुर्नुहुन्छ । उहाँहरुको आफ्नै संघर्ष छ । महिलाको नजरबाट फिल्म बनेको छ । इमोसनल छ । दर्शकले आफूलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ ।’

भन्छिन्, ‘आशा गरेको छु कि पूर्णबहादुुरको सारंगी मन पराउनुभयो, त्यसैगरि कोशेंढुंगा पनि मन पराउनुभयो ।’

नीतिले नृत्य गरेका ३ फिल्मका गीत निकै हिट रहे । ‘ज्वाइँसाब’को कसम बत्तीको, नरसिंहा अवतारको ‘अच्छा लिकिन लण्डनको चिसोले समाउला’ र कोशेढुंगाको ‘नत्र भने जिन्दगी व्यर्थ छ’ गीत खुबै रुचाइए ।

गीतमा ह्याट्रिक गरेकी उनी अब फिल्ममा पनि ह्याट्रिक गर्न चाहन्छिन् । उनको यो सुरुवात ‘मोहर’बाट भएको छ ।

यहाँसम्म आइपुग्न नीतिले धेरै कठिनाइ खेप्नुपर्‍यो । डेब्यू अघि उनले साइन गरेका केही फिल्म अलपत्र परे । त्यसले नीतिलाई मानसिकरुपमा निकै दबाबमा राख्यो । तर, उनी धैर्यशील बनिन् । यो कुराले उनलाई आगामी समयको लागि धेरै पाठ सिकायो ।

उनी जीवनमा आउने उतारचढावलाई महत्वपूर्ण ठान्छिन् । ‘जीवनमा आउने यी उतारचढाव भएन भने त जीवनको अर्थ नै भएन । जति उतारचढाव उति राम्रो हुन्छ जीवन’ भन्छिन्, ‘अहिले ‘मोहर’को जित सेलिब्रेट गरिरहेको छु । धेरै कुरा सिक्न पाएँ । दुईतीन वटा फिल्म साइन गरेर बनेन । अपेक्षा गरेको फिल्म पनि हिट भएको छैन ।’

अघि भन्छिन्, ‘जीवनमा कहिलेकाहिँ नसोचेको कुरा हुन्छ । मेरो दुई वर्षको फिल्म यात्राको सिकाइ यही हो कि– सकारात्मक हुनुपर्‍यो ।’

उनलाई कलाकारिता अनिश्चित लाग्छ । ‘सोचेको जस्तो कहिलेकाहिँ हुँदैन, नसोचेको कुरा झनै राम्रो भएर आउँछ । यो कुरालाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो सिकाइ र बुझाइ हो’ भन्छिन् ।

‘कोशेढुंगा’बाट आफूले ठूलो अपेक्षा राखेको उनी बताउँछिन् । ‘मैले यसबाट अझै धेरै अपेक्षा राखेकी छु । पूर्णबहादुको सारंगी हेरेका दर्शकले यसमा झनै आशा राखेका छन्’ उनी भन्छिन् ।

करिअरका २ वर्षले नीतिलाई धेरै कुरा सिकाए । उनी अब स्क्रिप्टमा ध्यान दिएर फिल्म छनोट गर्ने मुडमा छिन् । ‘सुरुमा फिल्म पाओस्, प्रोजेक्ट हातमा पाओस् भन्ने हुन्थ्यो भने, पाँचौ फिल्म गरिसकेँ, अब स्क्रिप्टमा ध्यान जान्छ होला साइन् गर्नुअघि’ उनी सुनिइन् ।

अहिले संख्याभन्दा गुणस्तरीय फिल्ममा केन्द्रित भएको उनी बताउँछिन् । ‘दर्शकको मन छुने, राम्रा राम्रा क्यारेक्टर, राम्रो टिम र राम्रो को–एक्टर पायो भने आफैमा राम्रो हुन्छ र आफ्नो काम पनि राम्रो देखिन्छ’ भन्छिन्, ‘दर्शकले मेरो कामलाई महसुस गरेर मन पराउनुभयो भने त्यो दिन सक्सेसफूल आर्टिस्ट हुन्छुजस्तो लाग्छ । त्यो अपेक्षा राखेर प्रयास गर्दैछु ।’

‘कोशेढुंगा’का सह-कलाकारबाट उनी प्रभावित छिन् । आर्यन सिग्देलमा उनी ऊर्जा पाउँछिन् । ‘उहाँ फायर हुनुन्छ, राम्रो कलाकार । को एक्टरको रुपमा एकदमै सर्पोटिभ’ भन्छिन् । उनलाई ऋचा शर्मा र सुरक्षा पन्त अभिनयको खानीजस्तै लाग्छ । ‘अभिनयमा अब्बल कलाकार । उहाँहरुसँग काम गर्न पाउँदा खुसी छु’ उनी भन्छिन् ।

जीवनले केही महिनाअघि एरोस्पेस इन्जिनियर याच्नित राणासँग अदालती विवाह गरिन् । अब उनी विधिपूर्वक विवाह समारोह गर्ने तयारीमा छिन् । सम्भवतः यसैवर्षभित्र विवाह समारोह आयोजना गर्ने उनको तयारी छ ।

दुवैजना ब्यस्त भएकाले विवाह समारोह गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘मेरो पनि बिजी लाइफ । याच्नित पनि व्यस्त हुनुहुन्छ’ उनी भन्छिन् । दुवैजनाले काम र निजी जीवनलाई समझदारी र आपसी सम्मानसागै अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘कलाकार भएपछि हाम्रो कामै हो, सकेसम्म भिन्न रोल निभाउने । मेरो लागि ड्रिम जब हो परिवार’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त हामी मोर्डन सोसाइटीमा बाँचिरहेका छौं । राम्रो पार्टनर पायो भने त जीवन सहज हुन्छ भन्छन् नि । याच्नितले मेरो व्यवसायिक जीवनमा सहयोग र साथ दिनुभएको छ ।’

उनले सकेसम्म साधारण तरिकाले विवाह समारोह आयोजना हुने बताइन् । ‘मलाई त सकेसम्म सिम्पल र परिवार खुसी हुनुपर्‍यो । सबैजना रमाउनुपर्‍यो । भोलिको दिनमा गएर यस्तो हुनुपर्‍यो भनेर सम्झनालायक हुनुपर्‍यो । यसरी नै साधारण ढंगमा विवाह गर्छुहोला’ उनी सुनिइन् ।

नीतिले फिल्मभित्र लगातार ग्रामीण चरित्रमा आफूलाई प्रस्तुति गरिरहेकी छिन् । उनले गाउँले रोलमै आफूलाई कम्फर्टेबल देख्न थालेकी छन् । ‘अहिले त मैले फिल्म गर्न थालेपछि, मलाई गाउँकै रोल सुट हुन्छ कि, अझै मैले रिलेट गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्न थाल्या छ के आजकल । म अझै कम्फर्टेबल हुन्छु होला सायद’ उनी भन्छिन् ।

यसबाहेक, नीति आफ्नो सौन्दर्य प्रशाधन व्यवसाय ‘ब्यालेस्टड ब्यूट’लाई अघि बढाउने तयारीमा छिन् । कोरोना महामारीको समयमा उनले खोलेको यो अनलाइन व्यवसाय निष्क्रियजस्तै थियो । नीति अहिले ‘कोशेढुंगा’को प्रचारप्रसारमा ब्यस्त छिन् ।

भिडियो/तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

नीति शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित