+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अन्तरिम सरकारलाई वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधार्न इक्विडेमको ७ बुँदे सुझाव

देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने श्रमिकका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पुराना कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत सुधार जरुरी रहेको इक्विडेमले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १८:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधारका लागि सरकारलाई ७ बुँदे सुझाव दिएको छ।
  • इक्विडेमले प्रवासी नेपाली श्रमिकको न्याय, गरिमा र अधिकार कायम राख्न संक्रमणकालीन समयमा संरक्षण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
  • सुझावमा कानुन कार्यान्वयन सुधार, स्वतन्त्र अनुगमन, कूटनीतिक संरक्षण पुनःपरिकल्पना, र भारत जाने अनौपचारिक श्रमिकका लागि औपचारिक संरक्षण व्यवस्था समावेश छन्।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार संस्था इक्विडेमले वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधार गर्न सरकारलाई ७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रणाली अधिकारमुखी बनाउन ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउँदै त्यसका लागि उक्त सुझाव दिएको हो ।

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासीको न्याय, मर्यादा र अधिकार कायम राख्न ‘न्याय, गरिमा र अधिकारका लागि ७ बुँदे सिफारिस’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो संक्रमणकालीन समयमा प्रवासी नेपाली श्रमिकको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने श्रमिकका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पुराना कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत सुधार जरुरी रहेको इक्विडेमले जनाएको छ ।

इक्विडेमले कार्यान्वयनको खाडल हटाउनुपर्ने, स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली सुदृढ पार्नुपने, कूटनीतिक संरक्षण पुन: परिकल्पना गर्नुपर्ने, भारत जाने अनौपचारिक श्रमिकका लागि औपचारिक संरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने, पुनर्संस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने एवं न्याय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

इक्विडेमले वैदेशिक रोजगार प्रणाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्वेक्षणको निष्कर्ष : मानिसहरू एआई र मानव सङ्गीत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छन्

सर्वेक्षणको निष्कर्ष : मानिसहरू एआई र मानव सङ्गीत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छन्
नीति शाहलाई हियाउनेहरूका नाममा

नीति शाहलाई हियाउनेहरूका नाममा
कम्युनिष्ट एकता चुनाव जित्न होइन, राष्ट्र बचाउन गरिएको हो: प्रचण्ड

कम्युनिष्ट एकता चुनाव जित्न होइन, राष्ट्र बचाउन गरिएको हो: प्रचण्ड
निराशा र शून्यता उपासकप्रति

निराशा र शून्यता उपासकप्रति
कांग्रेस बैठकमा महेन्द्र यादव : आसन्न निर्वाचनबारे आजै निर्णय गरौं

कांग्रेस बैठकमा महेन्द्र यादव : आसन्न निर्वाचनबारे आजै निर्णय गरौं
एनपीएलको प्रसारणमा क्यानको हेलचेक्र्याइँ

एनपीएलको प्रसारणमा क्यानको हेलचेक्र्याइँ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित