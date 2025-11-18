+
जगदम्बाले स्टिल्सले तिर्‍यो डेडिकेटेड विवादको धरौटी, जोडियो बिजुली

बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरीे जगदम्बाले एक किस्ताबराबर हुने ५ करोड ७२ लाख ९ हजार रुपैयाँ धरौटीबापत बुझाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १९:३७

  • जगदम्बा स्टिल प्रालिले विद्युत प्राधिकरणले तोकेको विवादित १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता धरौटीबापत बुझाएको छ।
  • धरौटी रकम बुझाएपछि ४ कात्तिकमा विच्छेद गरिएको जगदम्बाको विद्युत् लाइन २६ कात्तिकमा पुनः जडान गरिएको छ।
  • सरकार र उद्योगीबीच सहमति अनुसार पहिलो किस्ता बुझाएपछि बिजुली जडानको काम धमाधम भइरहेको छ।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित जगदम्बा स्टिल प्रालिले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ बाट विवादमा विद्युत प्राधिकरणले तोकेको विवादित बक्यौता रकमको २८ किस्ताको एक किस्ताबराबरको रकम धरौटी बुझाएको छ ।

बुधवार धरौटी रकम प्राधिकरणमा तिरेपछि ४ कात्तिकमा विच्छेद गरिएको जगदम्बाको विद्युत् लाइन बुधबार साँझ जडान गरिएको छ । जगदम्बा सबैभन्दा बढी बक्यौता विवाद रहेको उद्योग हो ।

जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ विवादित बक्यौता छ । जगदम्बाले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापत प्रिमियम महसुललाई २८ किस्तामा विभाजन गरी त्यसको एक किस्ताबराबरको रकम धरौटीबापत बुझाएको हो ।

जगदम्बाले ५ करोड ७२ लाख ९ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । सरकार र उद्योगीबीचको सहमति अनुसार धरौटी रकम बुझाएसँगै बिजुली जडानको काम धमाधम भइरहेको छ । जगदम्बाले धरौटी बुझाएपछि प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने माग गर्दै धरौटी बुझाएको हो ।

जगदम्बा स्टिल प्रालि ट्रंक लाइन डेडिकेटेड प्रिमियम महसुल बक्यौता
