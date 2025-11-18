+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कतै हामीलाई हल्लाको लत त लागेको होइन ?

रिहाना, कान्ये वेष्ट, लिल वेन, बिल्ली आइलीश, ग्रीन डे, लिङ्किन पार्क लगायतले पनि आफ्ना गीतहरूमा छाडा शब्दहरूको प्रयोग प्रशस्तै गरेको पाइन्छ । यी अंग्रेजी गायकका गीतहरूमा अत्यधिक प्रयोग गरिएका शब्द नेपालका एक नगर प्रमुखले प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर जेनजी नजिक पुस्ताले समेत सोसल मिडियामा राम्रैसँग हल्ला मच्चाएको देख्न पाइयो ।

0Comments
Shares
अस्मिता विष्ट अस्मिता विष्ट
२०८२ कात्तिक २७ गते ८:०४

आजभन्दा दुई सय वर्षअघि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले आफू पाहुना लाग्न गएको घरका महिलाले उत्पन्न गरेको कर्कश ध्वनिले आफ्नो निद्रा खलबलिएको गुनासोमा वधूशिक्षा लेखेका थिए । भानुभक्त आचार्यको वधूशिक्षाले शायद पढाउन असमर्थ भयो शान्तिको स्वरमा लुकेको शक्ति । त्यसैले आजपर्यन्त निकालिरहेका छन् मानिसहरू कर्कश ध्वनि– चियापसलमा, जमघटमा, शहरका चोक र गल्लीहरूमा । हरदम, हरमौसममा बहन्छ मेरो शहरमा, मेरो देशको बतासमा ककर्श ध्वनि । लाग्छ मानिसको अस्तित्वको अहम् हिस्सा बनिसकेको छ यो । लाग्छ मेरा शहरका, मेरा देशका मानिस सुन्न सक्दैनन् मधुरो आवाजमा गरिने गलफतीे, साँझको साउती, साथीभाइको गुनगुन ।

शायद राज्यले, सरकारले सर्वसाधारणको आवाज सुन्न छाडेदेखि बढेको  हो आवाजको भोल्युम । विदितै छ, जब मानिसका मधुरो स्वरलाई नसुने झैं गरिन्छ, जब दबाउन थालिन्छ जायज मागहरू– तब गुन्जिन थाल्छन् विद्रोहका स्वरहरू । विद्रोहको स्वर कर्कश नै हुन्छ– हुँदैनन् कदापि प्रेमालाप झैं मधुर । जब विद्रोहको स्वर समाजमा नियमित गुन्जिन थाल्छ, तब बुझ्नुपर्छ त्यस समाजका मानिस सचेत त छन्, तर तिनले कोलाहललाई जीवनको अहम् हिस्सा बनाइसकेका छन् । कहिलेकाहीं मलाई लाग्छ– केही वर्षयता कोलाहल मेरो शहरको संस्कृति बनिसकेको छ ।

यसकै नतिजास्वरुप हुनुपर्छ, हाम्रो शहरमा एउटा माइक बोकेको मानिस आफ्नो आवाजको भोल्युम बढाउँदै विभिन्न स्थानमा देखा परेका थिए । उनी ठूलो ठूलो स्वरमा जनताको दु:ख कहिरहेका भेटिन्थे । कहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको बेथितिको विरुद्ध चिच्याइरहेका हुन्थे । कहिले नगरपालिकाको प्राङ्गणमा चिच्याइरहेको भेटिन्थे । अन्तत: त्यही आवाजको शक्तिले उनी नगरपालिकाको मेयर समेत बने । शहरवासी विश्वस्त थिए– अब शहरमा सुन्नुपर्ने छैन कुनै कोलाहल । तर विडम्बना– कोलाहलले केवल स्थान परिवर्तन गर्‍यो । सोसल साइटमा झन् झन् कर्कश बन्दैछ उनको आवाज । म सोचिबस्छु– किन अन्त्य भइरहेको छैन कोलाहलको शृंखला ? कर्म भन्दा किन ठूलो ठानिन्छ कर्कश ध्वनिलाई ?

 ‘एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्डस्’ भन्ने कथनलाई किन आत्मसात् गर्न इन्कार गरिरहेछन् मानिसहरू ? म देखिरहेकी छु– मेरो शहरका प्रत्येक जसो व्यक्ति हल्लाको कीटाणुले संक्रमणग्रस्त भएका छन् ।

शहरको कुनै पनि कार्यालयमा, विद्यालय र क्याम्पसको परिसरमा, पिकनिक स्पटमा, चियापसलमा मानिसहरूको बहसको प्रमुख विषय बनेका छन् मेरो शहरका मेयर । पछिल्लो समय त झन् उनी देशभरमा चर्चाको विषय बने– उनले देशमा परिचय गराएको श्रम संस्कृतिको कारण र उनले सोसल साइटमा निरन्तर मच्चाएको हल्लाको कारण । मित्र मण्डलीको भेटघाटमा मैले धेरैपटक महसुस गरेकी छु– शहरमा आएको पाहुनालाई मेयरको गुनासो सुनाउन तँछाडमछाड गर्छन् शहरवासी । सोचिबस्छु म–किन यिनको कोलाहलयुक्त गुनासोले चर्किन खोज्छ ती पाहुना बसेको कोठाको भित्ता ?

हल्ला कहिलेकाहीं बतासको सुस्त स्वरमा मिसिएर साउती गर्दै पनि प्रवेश गर्छ मेरो समाजमा, म बाँचेको शहरमा- अनि चुँडालेर विश्वासको धागो टुक्रा–टुक्रा पारिदिन्छ सम्बन्धको स्वेटर । कहिले यो अमेजनको जंगलमा लागेको डढेलो झैं सल्किन्छ र खरानी बनाइदिन्छ युगौंदेखि अटल रहेको सामाजिक सहिष्णुता र सद्भाव

 म सोची बस्छु सधैं, मेरो शान्त र सभ्य शहर मात्र यसरी कोलाहलमय बनेको हो कि संसारका अधिकांश स्थानका अधिकांश मानिसलाई सानो स्वरमा बोल्न आउन छाडेको हो ? आखिर केले जगाउँदै छ मानिसमा आफ्नो आवाज मात्र सुनिनुपर्छ भन्ने भोक ? अनि यस्तो भोकले डोर्‍याउँदै डोर्‍याउँदै कुन दिशातर्फ लैजाँदैछ मानिसलाई ?

डेबोरा तनेनले ‘सेक्स साइज एण्ड कन्भरसेसन: ह्वाई मेन एण्ड वुमेन क्यान नट कम्युनिकेट’ मा भने झैं पुरुषहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न अथवा अन्य पुरुषहरूभन्दा आफू सर्वश्रेष्ठ हुँ भन्ने दाबी गर्नलाई नै मच्चाइरहेछन त मेरा शहरवासी (विशेषगरी पुरुषहरू) त्यो हदसम्मको हल्ला ? वा आफूले चयन गरेर पठाएको मेयरले आफ्नो आवाज सुन्न इन्कार गरेपछिको प्रतिरोधी आवाज थियो त्यो ? कि शहरवासीको आवाजहरू निर्मम ढंगले दबाइन थालेपछि सुनिन थाल्छ प्रत्येक गाउँ शहरमा यतिविघ्न हल्लाका स्वरहरू ?

कुनै पनि हल्लाको स्वरले शान्त समाजको निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने कुराको इतिहास साक्षी छ । हल्ला सधैं षड्यन्त्र र द्वेषको छातीमा उम्रन्छ । अनि, यो असन्तुष्टिको काखमा हुर्किन्छ र नष्ट गरिदिन्छ यसले मानिसको बीचमा हुनसक्ने सौहार्दपूर्ण घेटघाट । त्यसैले हिजोआज, उतिसारो देखिन छाडेको छ मुहारमा मुस्कान सजाएर छाताचोक वरपर मिठो गलफतीमा रमाएका चेहराहरू । न त सुनिन्छ बाजेको चियापसलमा सुस्त स्वरमा गरिएको कुराकानी । बरु हर समय मोबाइलको स्क्रिनमा वाक्युद्धमा सामेल भेटिन्छन् मेरा शहरका मेयर र शहरवासी ।

लाग्छ हिजोआज मानिसहरू बीच, समूहहरू बीच, सरकार र जनता बीच बिल्कुल बन्द भएको छ संवाद हुन । अनि त हुर्किंदैछ यहाँ मानिसहरू बीच आशंकाको, असन्तुष्टिको घना विषवृक्ष । तहसनहस पार्दै सुन्दर सम्बन्धहरू । समाजमा, राज्यमा वा कुनै परिवारमा जब गुनासोका, सत्यका आवाज सुन्न छोडिन्छ तब आत्महत्या गर्छ आत्मीय सम्बन्धहरूले । अनि त्यही शून्यतामा जन्मिन्छन् विभिन्न हल्लाका स्वरहरू । जहाँ मानिस आजित हुने गरी गरिन्छन् अनेक अड्कलबाजी । बनाइन्छन् दु:ख, पीडा, अभावले जर्जर भएको मानिसको हृदयलाई झन् जीर्ण । ढालिन्छन्, चुँडाइन्छन् फक्रन नपाई आशाका मसिना कोपिलाहरू ।

हल्लाको यथार्थ बुझेर नै भूपीले लेखेका थिए शायद “यो हल्लै हल्लाको देश हो” शीर्षकमा कविता । हल्लाले कतिसम्म क्षति गर्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त आजभन्दा करिब पाँच सय वर्षअघि शेक्सपियरले पनि दिएकै हुन् आफ्नो नाटक ओथेलोमा । शेक्सपियरले यस नाटकमा चित्रण गरे झैं कतिपय हल्ला कुनै एक विशेष व्यक्तिको कानमा गएर गरिन्छ । निरन्तर गरिएको त्यस प्रकृतिको हल्लाले हल्ला श्रवण गर्ने व्यक्तिको मस्तिष्कमा सजिलै रोपिदिन सक्छ शंकाको बीउ । सहजै ल्याइदिन सक्छ प्रेमिल मनहरूमा फाटो । भत्काइदिन सक्छ विश्वासको महल । जराबाटै उखेलिदिन सक्छ सम्बन्धहरू, गृहस्थीहरू । जसरी इयागोले ढाल्न सफल भएको थियो– हल्लाको बारुद पड्काएर ओथेलो र डेस्डिमोनाले प्रेमले खडा गरेको गृहस्थी । हिजोआज समाजमा बिगबिगी छ इयागोहरूको । यी इयागोहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर स्वदेशमा सुन्दर संसार बनाउने सपना देख्ने ओथेलोहरूको कान भर्छन् । तिनको मस्तिष्कमा विषवृक्ष हुर्काइदिन्छन् र अन्तत: मासेरै छोड्छन् इयागो र डेस्डिमोनाहरूको सुन्दर गृहस्थ ।

रामलाई रामायणमा सीता प्रतिको प्रेम र कर्तव्यबाट विमुख गराएर सीताको जीवन कष्टकर पार्न उद्यत धोबीहरू जताततै भेटिन्छन् । सोसल मिडियामा हल्ला गर्दै बसेका ढोंगीहरूको हल्लाले आज पनि हाम्रो समाज दूषित भइरहेको छ । कैयन् सीताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा धावा बोलिरहेकै छन् हल्ला मच्चाउँदै धोबी प्रवृत्तिहरू ।

हल्लाको शक्ति न्यूक्लियर बमको भन्दा कम हुँदैन । हल्लाको यही शक्ति आँकेर नै गरेका थिए होला हिटलरले सत्तामा नपुगुन्जेल एकतमासले हल्ला । उनले जनमानसको साथ र सहानुभूति बटुल्न चरम राष्ट्रवादको मात्र हल्ला चलाएका थिएनन् त्यसमै कम्युनिस्ट, क्याथोलिक र यहुदी देशका/समाजका शत्रु हुन् भन्ने हल्ला पनि चलाएका थिए । त्यही हल्लाको मोहनीमा जर्मनीका नागरिकलाई लठ्याएर यहुदी समुदायप्रति घृणाभाव फैलाएका थिए । र इतिहासकै घृणित र भयावह नरसंहार गरेका थिए ।

बतासमा मिसिएर सुस्तरी फैलिएको होस् वा तीव्र गतिमा डढेलो झैं फैलिएको हल्ला, हल्लाले हाम्रो हविगत कहिल्यै सपारेको छैन । सपार्ने मनसाय भएकाहरू न त हल्ला गर्छन् न हल्लाको पछि लाग्छन् । ती त चुपचाप आफ्नो कर्म गर्छन्

हाम्रो समाज यतिसम्म हल्लामा रमाउन थालेको छ कि, यसले कुनै पनि घटना, कुनै पनि व्यक्ति वा कहिलेकाहीं कसैले बोलेका शब्दहरूको निहुँ पारेर हल्ला गर्न थाल्छ । कहिलेकाहीं लाग्छ– मेरो समाज अझै पनि सांस्कृतिक विविधताले सृजना गर्न सक्ने भाषा/शब्दको अर्थलाई ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेकै छैन । आफ्नो भाषा र संस्कृतिमा उसले जे सिकेको छ, जे बुझ्दै र परिभाषित गर्दै आएको छ, त्योभन्दा एक अउँस पनि केही भिन्न सुन्न र देख्नासाथ हल्ला मच्चाउन थाल्छ मेरो समाज । शायद हल्लाद्वारा नै अन्य संस्कृतिमा सहज ठानिएका तर मेन स्ट्रिम कल्चरमा असहज मानिएका शब्दहरूमा गजबार लगाउन उद्यत छ । यस्तो प्रवृत्ति वास्तवमा सांस्कृतिक असहिष्णुताको प्रवृत्ति हो । कल्चरल इन्टोलरेन्सको प्रवृत्तिलाई शायद हल्लाद्वारा नै सही सिद्ध गर्न चाहन्छ ।

मेन स्ट्रिम कल्चरमा असभ्य र अश्लील ठानिने शब्दहरू, पूर्वी भेगमा विशेषगरी राई–लिम्बू समुदायको वार्तालापमा सहजै समावेश गरिन्छन् । त्यस्तै गरेर अंग्रेजी सिनेमा र अंग्रेजी गीत सुनेर हुर्किएका पुस्ताले पनि मेन स्ट्रिम कल्चरले अश्लील ठानेकोे शब्दलाई सामान्य शब्दको रूपमा नै ग्रहण गरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरूले ती शब्दलाई अश्लील होइन बरु आफ्नो आक्रोश पोख्ने शब्दको रूपमा प्रशस्तै प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ । अंग्रेजी गायक एमिनेमका अधिकांश गीतमा त्यस्ता शब्दहरूको खुलेर प्रयोग भएको छ । उनका गीतहरूमा क्रोध, समाजप्रतिको विद्रोह र व्यङ्ग्य देखाउन सो शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

कान्ये वेष्ट, लिल वेन, रिहाना, बिल्ली आइलीश, ग्रीन डे, लिङ्किन पार्क लगायतले पनि सो शब्दको प्रयोग आफ्नो गीतहरूमा प्रशस्तै गरेको पाइन्छ । यी अंग्रेजी गायकका गीतहरूमा अत्यधिक प्रयोग गरिएका शब्द नेपालको एक नगर प्रमुखले प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर जेनजी नजिक पुस्ताले समेत सोसल मिडियामा राम्रैसँग हल्ला मच्चाएको देख्न पाइयो । मेरो मनमा ती हल्लाहरूले हल्ला गर्दै प्रश्न तेर्स्याइरहेका थिए– कतै हामीलाई हल्लाको लत त लागेको होइन ? त्यसबेला मलाई यो पनि महसुस भयो कि– जैविक उमेर मात्र होइन मानसिक उमेर पनि मानिसलाई अत्याधुनिक वा पुरातनवादी, युवा वा प्रौढ बनाउने प्रमुख तत्व रहेछ ।

लाग्छ यो हल्लाको युग हो । हरेक मानिस आफ्नो उपस्थितिको आभास गराउने सशक्त माध्यम हल्ला हो भन्ने सोचबाट आक्रान्त छ । हल्लाको प्रयोग मार्फत आज कैयन्को सामाजिक प्रतिष्ठा गुमेको छ । कतिको घर बर्बाद भएको छ । कतिको जीवन तहसनहस भएको छ । तर पनि हामी हल्लाको सम्मोहनमा यस्तरी जकडिएका छौं कि त्यसबाट मुक्ति पाउन आफूले नै तय गरिएको पुनर्स्थापना केन्द्रमा भर्ती हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । हल्लाको नशा हाम्रो मनमस्तिष्कमा मस्त चढेको छ । हामीमध्ये कतिपय हरेक दिन बिहान चियापसलमा र साँझ कुनै अन्य स्थलमा अनुत्पादक हल्लामा रमाउन अभ्यस्त भइसकेका छौं ।

हल्ला कहिलेकाहीं बतासको सुस्त स्वरमा मिसिएर साउती गर्दै पनि प्रवेश गर्छ मेरो समाजमा, म बाँचेको शहरमा- अनि चुँडालेर विश्वासको धागो टुक्रा–टुक्रा पारिदिन्छ सम्बन्धको स्वेटर । कहिले यो अमेजनको जंगलमा लागेको डढेलो झैं सल्किन्छ र खरानी बनाइदिन्छ युगौंदेखि अटल रहेको सामाजिक सहिष्णुता र सद्भाव ।

बतासमा मिसिएर सुस्तरी फैलिएको होस् वा तीव्र गतिमा डढेलो झैं फैलिएको हल्ला, हल्लाले हाम्रो हविगत कहिल्यै सपारेको छैन । सपार्ने मनसाय भएकाहरू न त हल्ला गर्छन् न हल्लाको पछि लाग्छन् । ती त चुपचाप आफ्नो कर्म गर्छन् । अहिले पनि चुपचाप गरिरहेकै छन् सुकर्म सन्दुक रुइतहरू । हजारौं चिकित्सकले हल्ला नगरी जीवन बचाइरहेकै छन् । हल्ला नगरी खटिरहेछन् देश निर्माणमा मजदुरहरू । अन्न उब्जाउनेहरू केवल हात मात्र चलाइरहेका छन् मुख चलाइरहेका छैनन् । तिनले बुझेका छन् तिनको कर्मको आवाज समाजमा चल्ने हल्लाको आवाजलाई जित्ने हुनुपर्छ । अनि मात्र यो देशले गति र गन्तव्य प्राप्त गर्नेछ ।

हल्लै हल्ला
लेखक
अस्मिता विष्ट

दुई दशकदेखि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अंग्रेजी विषय प्राध्यापन गराउँदै आएकी अस्मिता विष्टका लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट नेपाली आख्यान र सिनेमा बारे ४ दर्जन बढी लेखहरू प्रकाशित छन् । उनले ‘कन्फाइन्मेन्ट ट्रान्सग्रेसन लिवरेसन : डाइनामिक्स अफ जेण्डर रोल इन कन्टेम्पोररी नेपाली नोबल्स एण्ड फिल्मस्’ विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज

नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज
अघि बढ्यो नेवानिको महाप्रबन्धक पदपूर्ति प्रक्रिया, खुल्यो दरखास्त

अघि बढ्यो नेवानिको महाप्रबन्धक पदपूर्ति प्रक्रिया, खुल्यो दरखास्त
अनेरास्ववियुको नेतृत्व विवाद सतहमा, केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न माग

अनेरास्ववियुको नेतृत्व विवाद सतहमा, केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न माग
दूध बिक्रीबाट वार्षिक १३ लाख आम्दानी

दूध बिक्रीबाट वार्षिक १३ लाख आम्दानी
एआईमा अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा, व्यावहारिक प्रयोगमा अग्रसर

एआईमा अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा, व्यावहारिक प्रयोगमा अग्रसर
आज देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान

आज देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित