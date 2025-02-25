+
English edition
एनपीएल २०२५ :

विदेशी खेलाडीमा निर्भर कर्णालीको टप अर्डर, गत सिजनभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य

२०८२ कात्तिक २७ गते १०:५९ २०८२ कात्तिक २७ गते १०:५९

गोविन्दराज नेपाल

Shares

गोविन्दराज नेपाल

Shares
विदेशी खेलाडीमा निर्भर कर्णालीको टप अर्डर, गत सिजनभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कर्णाली याक्सले दोस्रो संस्करणका लागि अनुभवी कप्तान सोमपाल कामीसहित सात खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र मल्ललाई निरन्तरता दिएको छ।
  • कर्णालीले पहिलो सिजनमा ७ मध्ये ४ खेल जितेर तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो र विदेशी खेलाडी विलियम बोसिस्टोलाई पनि दोस्रो संस्करणमा राखेको छ।
  • कर्णालीले नेदरल्याण्ड्सका म्याक्स ओ’डाउड, स्कटल्याण्डका मार्क वाट र भारतीय प्रियांक पान्चाललाई अनुबन्ध गरी ब्याटिङ बलियो बनाएको छ।

२७ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय स्टार ब्याटर शिखर धवनलाई अनुबन्ध गर्दै कर्णाली याक्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो सिजनमा तहल्का मच्चाएको थियो ।

मैदानमा धवनको प्रदर्शन ठिकठाक भएपनि मैदान बाहिर भने उनको आगमनले चर्चा धेरै भयो । कर्णाली याक्सबाट धवनले टीयू मैदानमा एनपीएल खेल्दा विश्वभर यसको व्यापक चर्चा भयो । भारतमा पनि एनपीएलका समर्थकहरू बढेको थियो भने कर्णाली याक्स र एनपीएलसँगै नेपाली क्रिकेटको चर्चा पनि बढ्यो ।

एनपीएललाई नेपाल भन्दा बाहिर चर्चा गराउने एक कारण र माध्यन उनै धवन बनेका थिए ।

मैदानमा पनि कर्णालीको प्रदर्शन औषत रह्यो । लिग चरणमा चौथो हुँदै प्लेअफ पुगेको कर्णाली क्वालिफायर दुईमा पराजित हुँदा फाइनल भने पुग्न सकेन । ८ टिम सहभागी एनपीएलमा कर्णाली तेस्रो स्थानमा रह्यो ।

नेपाली राष्ट्रिय टिमकै सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी सोमपाल कामीको कप्तानीमा कर्णालीले पहिलो सिजन लिग चरणमा ७ मध्ये ४ खेल जितेको थियो ।

दोस्रो संस्करणका लागि कर्णालीले कोर समूहलाई रिटेन गरेको छ भने मुख्य प्रशिक्षकमा ज्ञानेन्द्र मल्ललाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

कर्णालीले सोमपाल कामीसँगै गुल्सन झा, नन्दन यादव, अर्जुन घर्ती, विपिन शर्मा, दीपेन्द्र रावत, युनिश विक्रम ठकुरीलाई रिटेन गरेको थियो ।

यसमा सोमपाल, गुल्सन र नन्दन राष्ट्रिय टिमको सदस्य छन् भने बाँकी चार खेलाडी कर्णाली प्रदेशभित्रकै छन् । त्यसमा पनि कर्णालीले पहिलो सिजन ट्यालेन्ट हन्टबाटै छनोट गरेर चम्किएका विपिन शर्मालाई पनि रिटेन गरेको छ ।

यस्तै कर्णालीले अक्सनबाट अलराउण्डर पवन सर्राफ, स्पीनर युवराज खत्री, दिपक डुम्रे र इमरान शेखलाई अनुबन्ध गरेको छ ।

बोसिस्टोको निरन्तरता, म्याक्स ओ’डाउडको आगमन

पहिलो सिजन धवनको बगमनले कर्णालीको अन्य विदेशी खेलाडी केही छायामा परेका थिए । त्यसमा पनि अष्ट्रेलियन अलराउण्डर विलियम बोसिस्टोले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । कर्णालीलाई प्लेअफ पुर्‍याउन बोसिस्टोले अलराउण्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

दोस्रो संस्करणमा पनि कर्णालीले पहिलो सिजन खेलेका अष्ट्रेलियन यू-१९ टिमका पूर्व कप्तान बोसिस्टोलाई निरन्तरता दिएको छ ।

गुल्शन झा र विलियम बोसिस्टो

यस्तै कर्णालीले नेदरल्याण्ड्सका आक्रमक ब्याटर म्याक्स ओ’डाउड र स्कटल्याण्डका स्पीनर मार्क वाटलाई अनुबन्ध गरेको छ । यस्तै कर्णालीले चौथो विदेशी खेलाडीको रुपमा भारती खेलाडी प्रियांक पान्चाललाई अनुबन्ध गरेको छ ।

३५ वर्षीय प्रियांकले केही दिनअघि हङकङ सिक्सेस टुर्नामेन्ट खेलेका थिए । गुजरात बाट रणजी ट्रफी समेत खेलेका उनले ओपनिङ गर्दै आएका छन् । प्रियांकलाई अनुबन्ध गर्दै ब्याटिङ बलियो बनाएको कर्णाली याक्सले जनाएको छ ।

कर्णालीले अहिलेसम्म चार विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ । जसमा दुई जना ब्याटर छन् भने एक जना अलराउण्डर र अर्का स्पीनर छन् ।

कर्णालीको टप अर्डर र मिडल अर्डरमा विदेशी खेलाडीमै निर्भर रहनुपर्नेछ । ओपनर म्याक्स ओ’डाउडसँगै प्रियांक पान्चल र विलियम बोसिस्टोले कर्णालीको ब्याटिङ सम्हाल्नेछन् ।

बोसिस्टोले मिडर हर्डरमा जुनसुकै स्थानमा खेल्न सक्छन् । आवश्यकता अनुसार बोसिस्टोले नम्बर ४ र ५ मा खेल्न सक्छन् ।

विलियम बोसिस्टोले आवश्यकता अनुसार मिडल अर्डरमा ब्याटिङ गर्न सक्छन् । अलराउण्डर धेरै भएकोले कर्णालीका लागि नम्बर पाँच भन्दा तलको पोजिसनमा खासै समस्या देखिँदैन । तर टप अर्डरमा भने कर्णालीसँग विकल्प थोरै छ ।

अक्सनमा नेपालका अनुभवी ब्याटर भित्र्याउन नसकेको कर्णालीले इमरान शेखलाई अनुबन्ध गरेको थियो ।

अक्सनमा अनुबन्ध भएका पवन सर्राफ अलराउण्डर हुन् । उनी स्पीन बलिङ गर्छन् । टी२० मा ओपनिङ समेत गर्न सक्ने पवन लोअर अर्डरमा हार्ड हिटरका रुपमा चिनिन्छन् । तर चोटका कारण पहिलो संस्करण गुमाएका पवन पहिलो पटक एनपीएल खेल्दैछन् ।

पवन सर्राफ

कर्णाली चर्चित नेपाली खेलाडीहरू अलराउण्डर भएकोले ब्याटिङको विकल्पमा विकेटकिपर अर्जुन घर्ती, इमरान शेख र दीपक डुम्रे मात्र छन् । तर सबैले पहिलो रोजाइमा खेल्नेमा शंका छ । पहिलो सिजन अर्जुनले भने सुरुवातबाटै खेल्ने अवसर पाएका थिए ।

कर्णालीको टिममा नेपाली अलराउण्डर मिडियम पेसर र स्पीनरहरू धेरै छन् ।

कर्णालीले अझै दुई विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न बाँकी छ । अलराउण्डर पवन सर्राफ र ब्याटर इमरान शेखले पनि ओपनिङ गर्न सक्छन् । म्याक्स ओ‘डाउडसँग एक नेपाली खेलाडीले ओपनिङ गर्ने सम्भावना छ । यदी ओ’डाउडसँग प्रियांक पान्चलले ओपनिङ गरेमा मिडल अर्डरमा कर्णालीका लागि विकल्प थपिनेछ ।

जसमा बोसिस्टोले मिडल अर्डरमा खेल्ने पक्का छ । यस बाहेक दिपक डुम्रे, अर्जुन घर्ती, इमरान शेख, पवन सर्राफ जस्ता खेलाडीबाट मिडल अर्डरमा कर्णालीले ३ खेलाडी खेलाउन सक्छ । त्यसपछि कर्णालीको मिडियम पेस बलिङ गर्ने अलराउण्डरहरू गुल्सन झा, सोमपाल कामी र नन्दन यादवले पेस बलिङ सम्हाल्नेछन् । स्पीनमा मार्क वाट हुनेछन् भने उनलाई नेपाली स्पीनर विपिन शर्माले साथ दिने सम्भावना धेरै छ । यस्तै युवा स्पीनरहरू दिपेन्द्र रावत र युनिश सिंह ठकुरी पनि विकल्पमा छन् ।

पहिलो सिजनको प्रदर्शन

पहिलो सिजन कर्णाली याक्स तेस्रो भएको थियो । लिग चरणमा ७ मध्ये ४ खेल जित्दै कर्णाली चौथो स्थानमा रहेको थियो । चितवन राइनोज, कर्णाली याक्स र काठमान्डु गोर्खाजले समान ८ अंक जोडेका थिए । तर चितवन र कर्णाली रनरेटमा अघि रहँदै भाग्यमानी बनेर शीर्ष चारमा रहेका थिए । यी दुईले प्लेअफ खेल्दा काठमान्डु अभागी बनेको थियो ।

पहिलो संस्करणमा कर्णालीले सुरुवाती दुई खेलमा जनकपुर बोल्ट्स र काठमान्डु गोर्खाजसँग हार व्यहोर्दै खराब सुरुवात गरेको थियो । तर त्यसपछि लगातार चार खेलमा चितवन राइनोज, पोखरा एभेन्जर्स, विराटनगर किंग्स र लुम्बिनी लायन्सलाई हराएको थियो । अन्तिम लिग खेलमा सुदूरपश्चिम रोएल्ससँग पराजित भएपनि कर्णाली लिगमा चौथो भयो । त्यसपछि एलिमिनेटरमा कर्णालीले चितवनलाई पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको थियो ।

विपिन शर्मा

पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिमसँग पराजित भएको जनकपुर बोल्ट्सले दोस्रो क्वालिफायरमा कर्णाली याक्सलाई पराजित गरेको थियो ।

कर्णाली याक्सका लागि पहिलो सिजन ट्यालेन्ट हन्टबाट उदाएका युवा स्पीनर विपिन प्रसाद शर्मा चम्किए । १६ वर्षकै उमेरमा उनले ठूला ठूला खेलाडीको विकेट लिए । उनले लिगमा कूल १३ विकेट लिएर सर्वाधिक विकेट लिनेमा पाँचौ स्थानमा रहे । यस्तै जिसाद मक्सुदले १० तथा बोसिस्टो, कप्तान सोमपाल कामी र नन्दन यादवले समान ९ विकेट लिएका थिए ।

यस्तै ब्याटिङमा बोसिस्टोले नै कर्णालीका लागि सर्वाधिक १९४ रन बनाएका थिए भने चाडविक वाल्टनले १८३ रन जोडेका थिए । सर्वाधिक रन बनाउनेमा उनीहरू क्रमश: ११औं र १२औं स्थानमा थिए ।

कर्णाली याक्स टिम

रिटेन खेलाडी : सोमपाल कामी, गुल्सन झा, नन्दन यादव, अर्जन घर्ती, विपिन शर्मा, दीपेन्द्र रावत, युनिश सिंह ठकुरी

अक्सनमा अनुबन्ध खेलाडी : पवन सर्राफ, युवराज खत्री, इमरान शेख, दिपक डुम्रे

विदेशी खेलाडी : विलयम बोसिस्टो, मार्क वाट, म्याक्स ओ’डाउड

मुख्य प्रशिक्षक : ज्ञानेन्द्र मल्ल

कन्सलट्यान्ट प्रशिक्षक : राजु बस्न्यात

एनपीएल २०२५ कर्णाली याक्स
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League
NPL- Nepal Premier League 2025

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
छुटाउनुभयो कि?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
छुटाउनुभयो कि?

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
अन्तर्वार्ता

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

विदेशी खेलाडीमा निर्भर कर्णालीको टप अर्डर, गत सिजनभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य

विदेशी खेलाडीमा निर्भर कर्णालीको टप अर्डर, गत सिजनभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य

भारतका प्रियांक पान्चालले कर्णाली याक्सबाट एनपीएल खेल्ने

भारतका प्रियांक पान्चालले कर्णाली याक्सबाट एनपीएल खेल्ने

नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज

नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटन महासंघ र एभरेस्ट एलायन्स नेपालबीच ऐतिहासिक सम्झौता

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटन महासंघ र एभरेस्ट एलायन्स नेपालबीच ऐतिहासिक सम्झौता

बंगलादेशसँग खेल्न नेपाल तयार : प्रशिक्षक खड्का

बंगलादेशसँग खेल्न नेपाल तयार : प्रशिक्षक खड्का

सी डिभिजन लिग फुटबल छनोटको खेलतालिका सार्वजनिक

सी डिभिजन लिग फुटबल छनोटको खेलतालिका सार्वजनिक

ट्रेन्डिङ

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने

खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने
हरि हजुर पुरुष भलिबलको कप्तान नियुक्त

हरि हजुर पुरुष भलिबलको कप्तान नियुक्त
बाँकेमा ‘फिफा फुटबल फर स्कुल’ कार्यक्रम उद्घाटन

बाँकेमा ‘फिफा फुटबल फर स्कुल’ कार्यक्रम उद्घाटन
क्रिकेट रंगशालामा धुर्मुस-सुन्तलीले करिब ६० करोड बराबरको काम गरेको सरकारी मूल्यांकन रिपोर्ट

क्रिकेट रंगशालामा धुर्मुस-सुन्तलीले करिब ६० करोड बराबरको काम गरेको सरकारी मूल्यांकन रिपोर्ट
इंग्ल्यान्डका डान डौथवेटले पोखरा एभेन्जर्सबाट खेल्ने

इंग्ल्यान्डका डान डौथवेटले पोखरा एभेन्जर्सबाट खेल्ने

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ